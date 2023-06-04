【黃昏跑馬】首個黃昏賽事近1.3萬人次入場　練馬師指可更好保障馬匹的健康

▲ （馬會提供）

馬會今（4日）在沙田馬場舉行今季首個黃昏賽事，入場人次近1.3萬，投注額約15億元。

馬會指，頭場賽事於下午4時、氣溫降至31度時開跑，溫度較過往日賽顯著下降，馬會也同時採取多項應對夏天酷熱天氣的措施，包括使用工業規模的噴霧風扇、縮短馬匹賽前和賽後的步驟、補充水份程序等；有練馬師認為上述措施可更好保障馬匹的健康。

馬會指，今日的黃昏賽事亦有實施酷熱天氣特別安排，馬會各團隊採取全方位降溫措施，減低參賽馬匹及騎師所承受的酷熱天氣壓力，例如在賽事起步位置、凱旋門及解鞍處均設有工業規模的噴霧風扇，為馬匹降溫；提供水桶在賽後為馬匹灑水降溫，以及讓馬匹喝水；配鞍處的所有降溫設施在馬匹抵達前已開始運作，提升降溫效果；以及縮短馬匹賽前和賽後的步驟，將馬匹直接由設有冷氣的馬房運到配鞍處，毋須集齊才出發等。

▲ （馬會提供）

至於騎師，馬會也有為他們準備合適的飲品，包括冰塊、冷水、電解質飲品，以及專門用於協助運動員補充水份的飲品，另也在騎師室及閘廂後放置散熱物品，如冰袋等。而其他賽事相關員工，馬會亦有提供足夠的清涼飲用水，和提供加強散熱的設備，包括便攜式風扇等。

練馬師羅富全表示，人在炎夏中午時分外出跑步會汗流浹背，馬匹同樣如是，認為黃昏賽的安排很適當，又相信再配合全面的降溫措施，對馬匹的健康和福祉會有更佳的保障。

馬會於今季的季尾階段合共編排了七次周日沙田黃昏賽事。首場賽事於下午四時正開跑，至於最後一場賽事，若當天是舉行10場賽事，尾場將於晚上8時50分舉行；若當天舉行11場賽事，尾場則於晚上9時半開跑。馬會表示，將視乎今個夏季舉行黃昏賽事後的效果、各持份者的意見及因而產生的相應調整，再考慮在未來馬季繼續於6月和7月實施黃昏賽事安排。

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責任編輯：黃小冰