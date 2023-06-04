【行為不檢】44歲男警涉醉酒毀壞食肆玻璃門　並參與打架被控2罪

▲ 案件由西九龍總區重案組跟進。(資料圖片)

警方於今年1月27日晚上約11時20分接獲報案，指在深水埗福華街一食肆對出有人打架。警方事後拘捕5名男子，包括一名44歲休班男警，他被落案控以一項「醉酒後在公眾地方行為不檢」及一項「刑事毀壞」罪，案件將於明日（5日）上午在九龍城裁判法院提堂。

警員年1月27日晚上接報到場後，1名男子及1名女子報稱不適，被送往明愛醫院檢查。警方進一步調查，於2月6至21日期間拘捕5名年齡介乎42至44歲的男子，涉嫌「醉酒後在公眾地方行為不檢」、「刑事毀壞」及「在公眾地方打架」。調查顯示，其中一名44歲姓簡被捕男子案發當日醉酒後毀壞食肆的玻璃門。該名男子其後懷疑與另外4名被捕男子及5名男子爭執並打架，案件交由西九龍總區重案組跟進。



經調查及徵詢法律意見後，警方控以該名44歲姓簡被捕男子一項「醉酒後在公眾地方行為不檢」及一項「刑事毀壞」罪，案件將於明日上午在九龍城裁判法院提堂。



警方指，該名44歲姓簡被捕男子為一名休班警務人員，現已被停職，強調非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

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