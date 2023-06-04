【瘋狂駕駛】七旬翁旺角多次違例駕駛衝燈又逆線　再於美孚撞巴士車尾

▲ 該銀色私家車逆線停在彌敦道。(互聯網)

今日(4日)網上流出多段影片，均顯示一輛銀色豐田私家車在油麻地及旺角多次違例駕駛，逆線行駛、衝紅燈統統做齊，司機遭到途人炮轟：「你有冇牌㗎？」最終該私家車在美孚從後撞向一架巴士車尾，7旬私家車男司機報稱眼角受傷，由救護車送瑪嘉烈醫院治理。

即睇私家車多次違例駕駛及撞車過程：

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最早的一段「車Cam」片，顯示今午約3時43分，一輛銀色、車身已布滿凹凸花痕的豐田私家車，在油麻地廟街逆線右轉入眾坊街，令到一輛沿眾坊街駛至路口的車輛亦要急煞。銀色私家車在轉入眾坊街後，隨即在下一個路口衝紅燈左轉入上海街。

另一段片段顯示在時間稍後，該銀色私家車在旺角彌敦道逆線欲駛入登打士街，但遭其他沿正確方向行駛的車輛「頂住」，私家車其後倒車返回彌敦道，但仍然是處於逆線狀況停在路口，最後用了近2分鐘始才成功掉頭。有途人見狀質問司機：「喂！你有冇牌㗎喂！」

其後至下午約4時30分，美孚新邨對出巴士總站發生交通意外，當時一輛九巴正在埋站，銀色私家車疑收掣不及撞向巴士車尾，73歲姓黎私家車男司機報稱眼角受傷，由救護車送瑪嘉烈醫院治理。

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