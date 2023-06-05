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【奪命意外】家中停電父帶子女私家車開冷氣睡　因一疏忽致1死2昏迷悲劇

兒童健康 10:08 2023/06/05

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有父親帶著一對子女在車上開冷氣睡覺，最終導致1死2昏迷。（iStock圖片）

踏入6月酷熱天氣已叫人吃不消，很多家庭都開冷氣降溫。近日越南發生一宗奪命意外，一名父親因家中停電，帶著一對子女在私家車上開冷氣睡覺，怎料最終三人都陷入昏迷，經搶救後女兒更不幸喪命。

綜合外國傳媒報道，事發於6月1日在越南安老縣長山鎮，當晚6時至翌日凌晨3點停電。其中一個家庭的49歲父親Pham Van Thuy受不了炎熱的天氣，帶同20歲女兒Pham Minh Hang和15歲的兒子Pham Ngoc Khanh到車庫，在汽車上開冷氣睡覺。

這對孩子的母親Le Thi Ly於6月2日凌晨約3時15分恢復電力後，打算通知丈夫及子女返回屋內睡覺。她到達車庫時，卻發現三人在車內缺氧昏迷，慌忙召喚救護車將他們送往醫院急救。可惜女兒送院後不治，而丈夫和兒子經數小時搶救後，在2日早上脫離危險期，保住性命。

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與汽車冷氣運作有關

有報道指這次奪命意外起因是，汽車冷氣有別於一般室內冷氣的運作。汽車冷氣可分為「內循環」與「外循環」，內循環指循環在車內的空氣，外循環則是從室外吸入的空氣。內循環在長時間運作下，令人因缺氧而產生悶熱感覺，需開窗讓車內空氣流通。

事發時，三人處於密閉車庫的汽車內，汽車卻是啟動狀態，出現內外循環問題。外循環充斥汽車排放的廢氣，致車廂內的氧氣耗盡迅速，令三人陷入昏迷，最終造成一人死亡的悲劇。

越南受極端熱浪的影響，國內用電量大增，自5月中旬起實施輪流停電計劃，以節約用電，多個城市平均每日停電持7至8小時。

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責任編輯︰王明芳

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