葡萄糖胺真係幫到修復軟骨？ 美國骨科醫學會點建議？ 一齊睇吓物理治療師專業分析

上落樓梯、做運動、做家務時會聽到關節發出「喀喀聲」和痠軟疼痛?這證明你的軟骨有可能出現勞損和磨蝕!別以為關節痛是老人家「專利」,香港中文大學傳播與民意調查中心2019年《關節保健認知 》研究¹ 指出,近年關節痛有年輕化的趨勢,尤其經常WFH,久坐不起的上班族、經常做家務的家庭主婦,甚至運動量極大的運動員,有可能出現關節軟骨勞損,很多人會擇服用不同的關節補充劑,然而市面上有各式各樣的補充劑,吃甚麼才可有效地補關節?就等香港長跑運動員劉峻崚(Ling)同香港及英國註冊物理治療師曹璟峰(Kenley)同你一一拆解。



美國骨科醫學會(2014) ² 不建議使用葡萄糖胺



關節會出現疼痛和腫脹的情況,是由於關節內的組織磨蝕或受損而引致的退化性疾病。雖然較常出現於長者身上,但因為不同原因而導致勞損的人,或者經歷過運動創傷的人都有機會遇上關節疼痛的情況。要治癒「痛點」,除可透過改善運動姿勢、坐姿以及物理治療外,不少人都會服用一些關節補充劑如葡萄糖胺、軟骨素等,但其實葡萄糖胺、軟骨素等只能夠針對軟骨內的蛋白多醣,而蛋白多醣只是佔軟骨成分的30%,骨膠原則佔了60%!換句話說,即使服用葡萄糖胺、軟骨素亦只可以覆蓋30%的軟骨成分,並不能完全幫助修復軟骨。

美國骨科醫學會AAOS(The American Academy of Orthopaedic Surgeons 2014)² 就對退化性關節不適的治療訂立指引,並指出對於已經患有關節不適的患者,使用葡萄糖胺和軟骨素,在治療上沒有明顯效用,所以不能建議使用葡萄糖胺或軟骨素於關節不適患者。美國風濕病專科學會(ACR 2019)³ 同樣不建議使用葡萄糖胺和軟骨素改善手部、膝蓋和髖關節等問題。



「BCP生物活性骨膠原蛋白肽」有助修復軟骨



臨床研究顯示,另一種先進營養配方「BCP生物活性骨膠原蛋白肽」,有助改善關節軟骨受損情況。臨床研究透過磁力共振造影檢查發現,BCP生物活性骨膠原蛋白肽有效令軟骨再生⁴。



此外,葡萄糖胺和軟骨素會與某些藥物如薄血藥出現相沖反應²。而現時還未有任何研究顯示,BCP生物活性骨膠原蛋白肽會與藥物相沖,所以需要長期服用藥物例如:薄血藥的人士或長者同樣適合服用。

▲ 臨床醫學實驗證實,一半患有輕度膝關節問題的病人,在每天服用10克BCP生物活性骨膠原蛋白肽後(下),比服用安慰劑的患者(上),有效令軟骨再生⁴。

高效護關成分 覆蓋率比葡萄糖胺高出3倍⁵*



對於患有關節受損和退化問題的患者,夕一 運動及脊椎物理治療中心香港及英國註冊物理治療師曹璟峰提議,除可透過做運動放鬆外,亦可透過服用關節補充劑,幫助軟骨再生,例如「BCP生物活性骨膠原蛋白肽」,其特點是可以針對更多的軟骨成分,覆蓋率高達90%,比葡萄糖胺高出3倍⁵*,能有效幫助軟骨再生。

▲ 物理治療師曹璟峰表示,可服用關節補充劑幫助軟骨再生,但在挑選合適的補充劑前,就要先了解不同成分的效用。

▲ 「BCP生物活性骨膠原蛋白肽」,可覆蓋高達90%軟骨成分,比葡萄糖胺高出3倍⁵*,能更有效修復軟骨。

除此之外,BCP生物活性骨膠原蛋白肽分子細小,容易被人體吸收。吸收率可高達95%⁶。而現時亦未有任何研究顯示BCP生物活性骨膠原蛋白肽與任何藥物相沖,所以有需要的人士可以安心服用。

▲ 由於BCP生物活性骨膠原蛋白肽分子細小,所以易於被人體吸收。吸收更高達95%⁶。

Mobility™ 動必骼™新一代關節補充營養配方



Mobility™ 動必骼™含100%「BCP生物活性骨膠原蛋白肽」。調查指出,93%受訪香港私家骨科醫生對於Mobility™ 動必骼™改善關節活動能力效果表示滿意⁹,而92%用家則表示產品能有助減輕關節疼痛¹⁰。

粉狀的Mobility™ 動必骼™,易溶於室溫流質食物和飲品(酒精及有氣飲品除外),細細包便於攜帶,可以隨時隨地幫骨骼守「關」,讓關節回復靈活健康。

(特約)