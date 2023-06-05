【鑽石山斬人案】林作今開記招交代　發文稱獲大批客戶支持：定要讓我的前公司看到

▲ 林作連環發文稱獲大批客戶支持。

鑽石山荷里活廣場在周五（6月2日）發生恐怖斬人案釀兩死，穿白衣男子手持魚生刀施襲的恐怖畫面瘋傳，事件引起全城關注。一向喜歡抽水的林作，因發文表示放售與疑犯同款的一對波鞋，引起大批網民鬧爆過份。

其後被所屬的保險公司在社交平台發聲明割席，舊愛「十優港姐」麥明詩也有在相關帖文按讚。

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獲大批客戶力撐

由大律師轉型為保險經紀的林作，近年在業界打響名堂，吸引一班年青有為的俊男美女加入團隊當經紀，帶領著「下線」約80人。

他在昨夜（6月4日）起至今天（6月5日）凌晨連環發文，晒出多個保險客戶及支持者的留言，表示：「無論你地是否我的客戶，你們這些支持我的聲音，一定要讓我的前公司看到，及他們的潛在客戶見到。」、「太多客戶湧入支持，我真的很感動！一有動向，一定update大家。」

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林作轉發客戶向舊公司投訴的截圖，內容提到林作按其需要而推銷合適的保單，不會為盲為賺錢而推銷保費較高的。

他回覆訊息及處理客戶問題相當有效率，每次有問題都會在一小時內解答，揚言：「你今天把解僱，能否保證可以給我安排一個相同質素的保險經紀？」、「佢喺網上任何嘅言論我不狉苟同，我亦有直接同佢講咁樣唔好，但係咁樣唔影響我對佢作為我保險經紀。」

他還轉截學生對他的評價：「公司內部未上過林作堂，無論是marketing、training，他們沒有見識林作是有幾犀利，全部都是表面的印感覺去評價他。」

此外，林作亦公布今日（6月5日）晚上6時將召開記者會見傳媒，屆時親自交代事件。

▲ 林作近年在保險界撈得風生水起。（Instagram圖片）

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