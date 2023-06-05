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【疏忽照顧】港爸憂被抄牌獨留幼園女兒在街上　好心人陪返校：好彩無拐子婆

育兒經 10:09 2023/06/05

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女童被獨留街上，害怕得嚎啕大哭。

家長應時刻留意小朋友安危，特別在街外更應讓孩子在視線範圍內。然而，近日有港爸卻因擔心被人抄牌，隨意把就讀幼稚園的女兒放在街上，幸有好心人把女童送返學校，港爸泊車後折返，被好心人責罵仍嬉皮笑臉，完全不覺有問題。

近日有網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，自開關後不時在社交平台看到有關拐帶兒童的文章，她在灣仔小童群益會大廈上班，樓下有一間幼稚園。

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日前她上班經過大廈停車場入口時，見到有一名幼稚園女童在嚎啕大哭，她才發現女童獨自一人，附近沒有大人看顧。她見狀擔心，於是走過去了解情況，女童哭著說，爸爸載她上學，然而她下車後見到有兩名叔叔走過來，爸爸就把車開走了，樓主得悉感到錯愕，

為咗唔俾人抄牌，竟敢就咁放個女喺條街度，無嘢呀嘛？

女童記得爸爸電話，樓主就致電對方，但打了兩次都沒有人聽。女童表示，今日學校有活動不能遲到，她只得把女童送到學校，並計劃將事件告知學校，希望校方教育家長。

不過，在等待升降機時，女童爸爸終於現身，樓主未及教訓爸爸，升降機就開門，爸爸帶著女兒入去，她也不便再追究。當她回到辦公室，女童爸爸見有未接來電打回來，她順勢斥責對方兩句，惟對方仍嬉皮笑臉，完全不覺自己有問題。

好彩咁啱小妹妹無遇著拐子婆，若為咗嗰幾百蚊無咗個女，我睇下你呢個老豆呢世點算！

不少網民紛紛責罵港爸，甚至認為事主當時應該報警，因涉事爸爸疏忽照顧，「唔好話俾人捉，小朋友驚起上嚟出咗小小馬路都危險啦」、「嗰個位好靜喎，好彩遇到樓主好心啫」。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳

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