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【夫婦關係】公公婆婆兩手牽着同行畫面溫馨 夫婦各顧各行是一種疏遠的警號

親子 12:24 2023/06/05

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你多久沒有跟另一半牽手同行？

年輕的男女，成為愛侶之前，心裏十分忐忑，剛開始談戀愛，總在心思思想着如何能夠牽起對方的手，指尖輕輕碰到已像觸電，那一刻的來臨，興奮莫名的感覺，心跳加速，兩面通紅。這種奇妙感覺的一刻，相信對很多人來說，都是永誌難忘。

20多歲的時候，見到一些40歲的夫婦朋友，走在街上，不是並肩而是一前一後的行，兩人好像互不認識，當時感到極其不理解，為甚麼當初那麼想牽的手，如今就算在旁也完全沒有想觸碰的感覺。難道結婚多年，愛情轉變成感情，一切都一定要成為習慣？想起老夫老妻的感覺，好像十分恐怖。

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偶爾在街上，見到公公婆婆兩手牽着同行，這個畫面最是溫馨，盡顯「執子之手，與子偕老」之情，沒有甚麼難為情，誰規定牽手擁吻是熱戀時的權利。東方人比起西方人來得內斂含蓄，不慣常用身體接觸表達，錯過了很多情感的抒發及接收。

假如與另一半走在街上，大家是各顧各行，代表一種疏遠的警號。你多久沒有跟另一半牽手同行？

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原文刊於《晴報》，原題為兩人手牽手

撰文 : 魏綺珊 愛書愛戲的自由工作者

夫妻之道 愛情 結婚

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