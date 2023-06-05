【食安新焦點】蔬菜含過量殘餘除害劑或影響健康　食安中心教最佳洗菜方法

▲ 蔬菜含過量殘餘除害劑或影響健康，食安中心教最佳洗菜方法。（iStock 圖片）

除害劑（俗稱農藥）是廣泛用於農業中以保護農作物免受害蟲和疾病的化學物。雖然它們可以有效提高農作物生產量，但除害劑的使用可能會令食物中含有少量除害劑的殘餘，因而帶來健康風險。其中農藥被廣泛使用的領域之一是蔬菜生產，而蔬菜是許多人健康飲食中不可或缺的一部分。

進食有過量除害劑殘餘的蔬菜對健康有什麼影響？

除害劑殘餘對市民健康的威脅，視乎除害劑的性質，攝入量和攝入期長短而定。過量攝入某些除害劑殘餘，可能對健康帶來急性及／或慢性的不良影響。急性中毒的病徵包括嘔吐、腹瀉、肚痛、暈眩和身體麻痺等。嚴重者更會呼吸困難、視力模糊和抽筋等。有資料顯示長期攝入過量除害劑殘餘對動物的神經系統或其他器官（例如肝和腎等）造成損害，以及影響其胎兒發育。

為保障消費者的健康和促進國際貿易，食品法典委員會為選定的食物釐定個別除害劑的「最高殘餘限量」。「最高殘餘限量」指食物中法定允許的最高除害劑殘餘濃度。釐定最高殘餘限量的主要目的，是鼓勵業界施行良好務農規範，以確保為防治蟲害而施用於食物的除害劑分量能減至最低，從而保障消費者的健康。

過去十年，香港並無由除害劑殘餘所引致食物中毒的個案。只要農民遵照良好務農規範使用除害劑，除害劑殘餘的含量便會低，亦不會對健康構成不良影響。此外，食物安全中心早前進行的總膳食研究發現本港市民從膳食中攝入除害劑的分量屬低水平，且遠低於相關的安全參考值（即每日可攝入量）。雖然研究發現香港市民不大可能透過膳食攝入過量的除害劑殘餘，但市民仍可以採取適當的措施降低食安風險。

清水浸泡VS流動的清水沖洗，哪個比較有效？

不少人會選擇用浸泡方式清洗蔬菜為其去除污垢和減少除害劑殘餘。近日有媒體引述台灣的一項研究，指蔬菜若浸水太久，溶在水中的除害劑殘餘有機會再次滲回蔬菜中。事實上，該研究只是指出用流動的清水沖洗蔬菜來減低蔬菜中除害劑殘餘，效果優於浸泡；這可能是由於流水不斷流動，持續帶走除害劑殘餘，而蔬菜浸泡一旦過長，清除效果反而變得欠佳。另外，浸泡蔬菜會導致蔬菜的營養素，尤其是水溶性維生素流失，故食安中心不建議以浸泡方式來處理蔬菜。

總括而言，較好的方法是在進食蔬菜前用流動的清水徹底沖洗蔬菜，這樣的處理方法能有效清除蔬菜表面的污染物，包括除害劑殘餘。在適當的情況下，可用乾淨的刷子刷洗表層堅硬的農產品，以去除表面及縫隙中的污垢和其他物質（包括除害劑和污染物）。不過，清洗蔬菜時不建議使用肥皂、配方洗滌劑或商業農產品清潔劑，因為這些有可能成為化學物殘餘的新來源。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。