  • 30°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 10:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【終極勝訴】查冊作報道虛假陳述罪成　終院裁定蔡玉玲上訴得直撤銷定罪及刑罰

社會 10:13 2023/06/05

分享：

分享：

熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

查冊作報道虛假陳述罪成，終院裁定蔡玉玲上訴得直撤銷定罪及刑罰。（資料圖片）

港台節目《鏗鏘集》前編導蔡玉玲於調查元朗7.21事件而作車輛查冊，被裁定2項明知而作出要項上虛假陳述罪成，罰款6,000元。蔡早前被高院駁回定罪上訴後，向終審法院提出終極上訴。法官今（5日）頒下判詞裁定上訴得直，蔡獲撤銷2項定罪及刑罰。

上訴人蔡玉玲，早前經審訊後被裁定2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假陳述罪成，罰款6,000元。控罪指蔡於2020年5月17日及6月10日，在香港為取得1輛私家車的車輛登記細節證明書，虛假表示申請書以進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。

蔡早前不服定罪向高院提出上訴被駁回，其後向終審法院申上訴許可獲批，終院早前展開聆訊。蔡一方早前陳詞指，相關規例欠缺字眼支持，故未能賦權運輸署署長拒批證明書，又指蔡曾在節目中展示她於網上申請相關證明書，反映蔡並非明知而作虛假陳述。

律政司一方則指，調查報道並不在交通及運輸事宜之內，另確認若涉及警方調查，或是事故傷者則可以查冊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【行為不檢】44歲男警涉醉酒毀壞食肆玻璃門　並參與打架被控2罪
21:18 2023/06/04
【行為不檢】44歲男警涉醉酒毀壞食肆玻璃門　並參與打架被控2罪
【搶劫案】天水圍男子遭3漢木棍扑頭　劫去8萬現金及手袋
今日 09:39
【搶劫案】天水圍男子遭3漢木棍扑頭　劫去8萬現金及手袋
【刷單騙案】33歲外籍女收求職短訊墮騙案　損失70萬元
21:25 2023/06/04
【刷單騙案】33歲外籍女收求職短訊墮騙案　損失70萬元

你可能感興趣

【行為不檢】44歲男警涉醉酒毀壞食肆玻璃門　並參與打架被控2罪
21:18 2023/06/04
【行為不檢】44歲男警涉醉酒毀壞食肆玻璃門　並參與打架被控2罪
【搶劫案】天水圍男子遭3漢木棍扑頭　劫去8萬現金及手袋
今日 09:39
【搶劫案】天水圍男子遭3漢木棍扑頭　劫去8萬現金及手袋
【刷單騙案】33歲外籍女收求職短訊墮騙案　損失70萬元
21:25 2023/06/04
【刷單騙案】33歲外籍女收求職短訊墮騙案　損失70萬元
罪案 交行 運輸署 香港 律政司 運輸 元朗 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
12:18 2023/06/04
【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
10:55 2023/06/04
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約
13:18 2023/06/04
【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約