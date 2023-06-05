【終極勝訴】查冊作報道虛假陳述罪成　終院裁定蔡玉玲上訴得直撤銷定罪及刑罰

▲ 查冊作報道虛假陳述罪成，終院裁定蔡玉玲上訴得直撤銷定罪及刑罰。（資料圖片）

港台節目《鏗鏘集》前編導蔡玉玲於調查元朗7.21事件而作車輛查冊，被裁定2項明知而作出要項上虛假陳述罪成，罰款6,000元。蔡早前被高院駁回定罪上訴後，向終審法院提出終極上訴。法官今（5日）頒下判詞裁定上訴得直，蔡獲撤銷2項定罪及刑罰。

上訴人蔡玉玲，早前經審訊後被裁定2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假陳述罪成，罰款6,000元。控罪指蔡於2020年5月17日及6月10日，在香港為取得1輛私家車的車輛登記細節證明書，虛假表示申請書以進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。

蔡早前不服定罪向高院提出上訴被駁回，其後向終審法院申上訴許可獲批，終院早前展開聆訊。蔡一方早前陳詞指，相關規例欠缺字眼支持，故未能賦權運輸署署長拒批證明書，又指蔡曾在節目中展示她於網上申請相關證明書，反映蔡並非明知而作虛假陳述。

律政司一方則指，調查報道並不在交通及運輸事宜之內，另確認若涉及警方調查，或是事故傷者則可以查冊。

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記者：梁錦麟