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【鑽石山命案】涉荷里活廣場殺害兩女被控謀殺　39歲無業男還押6.19再訊待索精神科報告

社會 10:27 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

被告司徒成光今早由警車押解到觀塘裁判法院提堂，警員在外戒備。（曾耀輝攝）

鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生駭人血案，39歲無業漢涉殺害2名女子，涉案無業男被控2項謀殺罪，今（5日）被解往觀塘裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至6月19日再訊，其間為被告索取2份精神科報告，以評估被告是否適合答辯，被告須還押小欖精神病治療中心候訊。

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被告司徒成光（39歲，無業）被控兩項謀殺罪，控罪指他於2023年6月2日，九龍鑽石山荷里活廣場3樓309號鋪外，謀殺女子方曉彤；及於同日在3樓310號鋪外，謀殺女子劉繼禧。

    點擊圖片放大

被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件至6月19日，替被告索取2份精神科報告，以評估被告是否適合答辯及有否其他建議，署理主任裁判官鄭紀航批准申請，其間被告須還押小欖精神病治療中心候訊。

被告今戴上眼鏡及口罩，穿T恤短褲應訊，聽畢控罪平靜回答「明白」。聆訊期間被告雙手握拳，偶爾深呼吸。

被告今早由警車押解到庭應訊，警員於法院外持械戒備，有十多名市民旁聽。

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記者：陳曉欣

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