【林作被炒】保險經紀離職客戶憂變孤兒單　投保人3招自保方法

▲ 林作抽水抽出禍，下屬Jasmine表示不會離職。

林作因向「鑽石山商場血案」抽水闖禍，終令其任職公司保誠保險將他解僱，繼而掀起車串問題，如林作的保險客人如何處理，其下線會否離職等，更有不少保險客人在保誠社交平台留言查詢，林作的保險下屬亦要出post，表示自己未有跟林作離職，籲客人放心。

事實保險經紀離職是經常出現的事，今年初「生活易」調查發現，近8成市民經中介或代理人投保出現不愉快經歷，包括有半數受訪者曾因經紀離職，令保單慘變「孤兒單」。

▲ 不少客戶向林作查詢。

一般以下兩個情況，都會出現「孤兒單」：

1. 理財顧問離職，令保單沒代理跟進

2 經網上或經銀行購買的保險，沒有專人跟進的保單

▲ 下屬Jasmine

當出現「孤兒單」，究竟如何保障自己，根據不同保險公司提供的資訊，可有以下自保方法：

1/ 如客戶得知所屬的保險經紀離職，可主動聯絡現時保險公司，盡快得知是否有新的從業員跟進安排。

2. 主動聯絡保單的新保險經紀，彼此溝通保單內容是否跟之前一樣，如果本身有其他可信的保險經紀，可用書面形式與所屬的保險公司聯絡，以安排另一位經紀。

3/ 不要過份依賴自己的保單從業員，投保時需清楚了解保單條款與受保項目，以及定期檢查保單狀況，有些保險公司可透過網上客戶平台，隨時了解手上保單的條款及保障範圍。

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記者:Eric