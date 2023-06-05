【病毒感染】多國現「人類偏肺病毒」感染　醫生：尚無治療藥物和疫苗

▲ 多國現「人類偏肺病毒」感染，5歲兒童為主要病發人群，醫生：尚無治療藥物和疫苗。

5月31日，據美國疾控中心（CDC）的呼吸道病毒監測系統顯示，今年春季以來，人類偏肺病毒（HMPV）在美國各地區呈現高發態勢，該病毒正肆虐美國各大醫院的重症監護病房和兒科醫院。北京佑安醫院感染綜合科醫生李侗曾表示，在中國北京、重慶、深圳等地，亦曾發現兒童感染該病毒的情況。

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綜合内地媒體報道，李侗醫生曾指出，人類偏肺病毒是一種單鏈負鏈RNA病毒，是引起人急性下呼吸道感染的主要病原之一。該病毒可在所有年齡段⼈群中導致上呼吸道和下呼吸道感染，大多數復發性感染是無症狀，但有症狀的感染⼤多發⽣於幼⼉或老年⼈，在老年人、有潛在肺部疾病和免疫功能低下者中，也有可能出現嚴重的症狀性疾病。

報道稱引用《柳葉刀全球健康》2020年發布的一項研究估計，2018年，5歲以下兒童有1400多萬人感染HMPV病毒，其中60多萬名人住院，超過1.6萬人死亡。

而根據中國一項基於9個省份、長達13年的研究結果顯示，5歲兒童是HMPV主要發病人群，檢出率為3.1%。HMPV可引起單獨感染，也可與其他呼吸道病毒合併感染，合併HMPV感染可能增加兒童肺炎的風險。

6月3日，内地某三甲醫院感染控制中心主任醫師表示，「根據近幾年國內零散報告，人偏肺病毒在呼吸道感染病人中確實是存在的，包括上呼吸道感染和下呼吸道感染，偶然引發區域性暴發，在呼吸道感染監測中須引起注意，在呼吸道感染的病原學研究中不能忽視。」該醫師又强調，

目前沒有疫苗，也缺乏特異抗病毒藥物，感染後一般病情較輕，個別須警惕演變為重症。希望人類偏肺病毒疫苗早日研發出來。

據報道，北京中醫藥大學東方醫院名醫堂張永生醫生表示，人類偏肺病毒通過與污染的分泌物直接或密切接觸而傳播，主要通過人際接觸傳播，最常見的傳播途徑為飛沫傳播和接觸傳播，如接觸了患者咳嗽和打噴嚏排出的分泌物；或者與患肢肢體接觸，比如握手；以及觸碰帶有病毒的物體或表面後，再接觸粘膜，如眼、鼻等。

他提到，最有效的預防方法是切斷傳播途徑，戴口罩，勤洗手，做好六部洗手法，避免未洗手就觸摸眼、鼻等；同時，增加自身免疫力，有慢性疾病的患者要注意少去人員多的地方，必要時可服用益氣扶正中藥增强人體抗邪能力，如有不適須及時到醫院就診。

李侗醫生亦曾建議民衆，對於該病毒不要過度焦慮，人類偏肺病毒感染與其他由病毒引起的呼吸道感染相似，可以在日常做好預防。

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責任編輯：羅嘉欣