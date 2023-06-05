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【結核病】女子患傳染性高肺結核仍周圍走　拖延1年被拘至少關押45日

健康 10:57 2023/06/05

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女子患肺結核不肯治療，周圍走拖延1年終遭拘捕

為自己及他人設想，患上傳染病時應配合治療及自我隔離。但美國華盛頓州一名婦人患上肺結核病後，不但拒絕接受治療，甚至還無視疾病傳染性到處走，又缺席法庭聆訊，擾攘超過一年後終在上周四（5月30日）被強制拘捕，並拘留在監獄的負壓房內。

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綜合外媒報道，由於衛生官員已作出合理努力，但這名在法庭文件中被稱為V.N.的婦人一直拒絕配合任何隔離及治療的指令，因此皮爾斯縣（Pierce County）高等法院法官Philip Sorensen在當地時間2月24日頒發她的拘捕令。拘捕令中亦提及，會將V.N.扣留在可進行檢查及治療的措施內，直至確定她不會對公共衛生構成威脅為止。

當地警長Patricia Jackson於4月的一場聆訊中指出，曾有人目睹V.N.坐巴士前往賭場，並且之後數天都不在家中，其家人在警方嘗試聯絡他們時亦不予理會。其後在5月1日，一名自稱為V.N.兒子的男性主動聯絡衛生部門，詢問其母是否缺席了一場法庭聆訊，以及下一場聆訊將在甚麼時候進行。根據一份5月10日的法庭文件，有衛生部門官員合理原因相信V.N.仍患有肺結核病。

衛生部門在5月22日稱V.N.依然拒絕接受治療，因此法官延長了她的拘捕令期限；她最終於當地時間5月30日在自己家中被捕。肺結核病本身具有傳染性，嚴重更可致命；當感染者咳嗽或打噴嚏時，就會透過空氣傳播。據官方回應，她不會面臨任何刑事指控，但已被命令在監獄中關押至少 45天，「根據她的情況，她可以提早或延遲離開…我們希望她會選擇接受治療結核病治療」。

據報，美國在2007年亦曾發生類似事件。一名律師在感染罕見的廣泛抗藥性肺結核（XDR TB）後，無視散播病菌的危險到歐洲多國旅遊，甚至從加拿大開車返美，其行徑不但令大西洋兩岸衛生部門大為緊張，也導致大意放行的美國海關職員遭調職。

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責任編輯：羅嘉欣

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