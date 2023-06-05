【鑽石山斬人案】與呂校長談抽水+被解僱　林作直認是抽水王預告捲土重來

▲ 人稱「貓貓校監」的「呂校長」呂詩慧昨（4日）與林作對話。

人稱「貓貓校監」的「呂校長」呂詩慧昨天（6月4日）於其FB上載與林作對話的影片，二人談及林作近日藉鑽石山斬人案而抽水，又談到林作被保險公司解僱一事，吸引大批網民觀看。

呂校長以牛津尖子容形林作，於FB專頁「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l」內分享二人對的影片。

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呂校長與林作對話

影片介紹寫道：

《呂校長與林作對話》

牛津尖子今日俾人炒魷魚

係抵死還是冤枉？

今天是6月4日⋯⋯

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▲ （IG圖片）

呂校長不喜歡林作

呂校長於影片開始時便坦白說：「其實我不是太喜歡你。因為你為人惹人討厭，既辣着別人，別人的家事又去多事，是令別人雞毛鴨血的人。加上太喜歡出風頭，正如今次的事件終於出禍，被人解僱了，你會丟臉，你這麼要臉。」

林作對於是否闖禍和出醜有不同的看法，他謂：「厚面皮就不在話下，甚至我經常覺得只要有危就有機。就似滑浪選手，最重要有浪給我滑。」

他強調：「絕對不是意圖傷害大家或令大家被冒犯，大家要清楚少少，這件事並不是跟那件事有關。你可以覺得這個抽水的行為不好，但大家千萬不要以言入罪，將我說成沒有同理心。我一樣覺得這件事令人髮指，我有出Post去解釋覺得這件事各方面都需要深層反思，包括政府需要向精神病患提供甚麼支援。我有這樣說的！別人只看一些受爭議性的內容。」

▲ （FB截圖）

林作直認是抽水王

呂校長質疑林作：「你將自己說成是有同理心，你差不多是一個人版讓人看到你沒有同理心。你哪一句有同理心？你千萬不要搞我！」林作認為：「作為香港抽水王，無差別攻擊是我一個非常公平、公正、透明的宗旨。大家要弄清楚，這次抽水是無傷大雅。」

二人又談到林作近日被保險公司解僱，林作覺得：「未必不是不做保險，做保險可以用很多種方式做。」呂校長問他：「不怕80人（下線）沒了嗎？」

林作表示：「我只怕香港800萬人沒了，但香港這800萬人是一定存在的。我有做陪訓界工作，教導別人從商或保險，我教得非常開心。多方面豪不受影響。很多人說我做棟篤笑，現在可能是時候出來，說說我的故事。」

呂校長指：「如果將林作當成是娛樂圈去看便沒問題。」林作回應她：「人生如戲。」

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林作不擔心未來發展

影片尾部，呂校長感謝林作跟她對話，林作向網民表示：「拭目以待，捲土重來。未來更加精彩。多謝大家一直的支持，沒叫大家這麼留意我，這麼喜歡留意我，我沒辦法。你們是我的米飯班主，多謝晒！」二人握手作結。

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