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【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：指定零食、麵食$40/5件

社會 10:39 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

惠康萬寧7-11本周優惠，焦點有指定零食、麵食$40/5件。（惠康提供）

惠康、萬寧及7-Eleven 本周優惠，焦點有Häagen-Dazs家庭裝雪糕，$110/2盒；各款MELONA韓國雪條$38／6支。

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【童學園】插班入喇沙成就殿堂級DJ　森美重返喇沙自爆圖書館角落的秘密

惠康優惠：

惠康78周年，繼續惠你慳，鮮至好！（優惠期： 2/6/2023 - 8/6/2023）

  • 公仔各款急凍點心，$60/5包
  • 買常溫飲品及啤酒滿$100，送$20票尾現金券
  • Häagen-Dazs家庭裝雪糕，$110/2盒 
  • 精選麵食／零食／罐頭／醬油，$40任選5件
  • 淘大孖裝豉油，$23/1袋，買2袋送米粉
  • 維達4D衛生紙，$62/2條

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  • （惠康提供）
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萬寧優惠：（優惠期：2/6/2023 - 8/6/2023）

多款染髮、頭髮護理及女性衞生護理產品現正進行第2件半價。

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7-Eleven優惠：

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  • 【$8／枝】可口可樂 （原味／無糖／加系） ／ 雪碧 （原味／無糖青檸味） ／芬達橙味汽水／玉泉忌廉梳打／玉泉+C有汽檸檬味汽水500毫升／玉泉青檸味有氣水410毫升 （優惠期：31/5/2023 – 6/6/2023）
  • 【$7／罐】青島啤酒500毫升大罐裝 （優惠期：31/5/2023 – 6/6/2023）
  • 【$38／6支】MELONA韓國雪條 （各款） （優惠期：2/6/2023 – 6/6/2023）
  • 【$85／4盒】MOVENPICK雪糕／雪葩100毫升 （各款） （優惠期：2/6/2023 – 6/6/2023）

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責任編輯：陳麗娜

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