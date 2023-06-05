【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠 焦點：指定零食、麵食$40/5件
社會 10:39 2023/06/05
惠康、萬寧及7-Eleven 本周優惠，焦點有Häagen-Dazs家庭裝雪糕，$110/2盒；各款MELONA韓國雪條$38／6支。
最新影片推介︰
惠康優惠：
惠康78周年，繼續惠你慳，鮮至好！（優惠期： 2/6/2023 - 8/6/2023）
- 公仔各款急凍點心，$60/5包
- 買常溫飲品及啤酒滿$100，送$20票尾現金券
- Häagen-Dazs家庭裝雪糕，$110/2盒
- 精選麵食／零食／罐頭／醬油，$40任選5件
- 淘大孖裝豉油，$23/1袋，買2袋送米粉
- 維達4D衛生紙，$62/2條
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萬寧優惠：（優惠期：2/6/2023 - 8/6/2023）
多款染髮、頭髮護理及女性衞生護理產品現正進行第2件半價。
- 指定染髮產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝
- 指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝
- 指定健髮產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝
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- 指定護膚產品買2件半價
- 指定沐浴產品買第2件半價
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7-Eleven優惠：
- 【$7.5／件】哈瑞寶橡皮糖7080克 （各款） （優惠期：31/5/2023 – 6/6/2023）
- 【$8／枝】可口可樂 （原味／無糖／加系） ／ 雪碧 （原味／無糖青檸味） ／芬達橙味汽水／玉泉忌廉梳打／玉泉+C有汽檸檬味汽水500毫升／玉泉青檸味有氣水410毫升 （優惠期：31/5/2023 – 6/6/2023）
- 【$7／罐】青島啤酒500毫升大罐裝 （優惠期：31/5/2023 – 6/6/2023）
- 【$38／6支】MELONA韓國雪條 （各款） （優惠期：2/6/2023 – 6/6/2023）
- 【$85／4盒】MOVENPICK雪糕／雪葩100毫升 （各款） （優惠期：2/6/2023 – 6/6/2023）
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責任編輯：陳麗娜