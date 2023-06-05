【珍惜生命】秀茂坪男子叢林吊頸亡 疑因欠債問題輕生
社會 10:58 2023/06/05
今日（5日）早上7時許，一名中年男子被發現在秀茂坪康寧道與振華道交界對上的山坡叢林，用身穿的牛仔褲掛上樹啞自縊，有晨運客途經見狀於是報警。消防員接報到場，將男子解下，惜經救護員檢查後，證實事主當場死亡。現場消息稱，50歲姓黃死者遺下背囊，內有遺書，遺書內容大意透露事主因欠債問題而輕生，警方經調查後初步相信案件沒可疑。
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記者：解青羽