【抽水王】林作單親家庭成長　與父親關係疏離：爸爸就係我污點

林作一向喜歡抽水並不時引起非議，今次終於「出事」，他因為抽水「鑽石山斬人案」導致被保險公司解約。而林作媽媽王莉妮（Lily）對此事接受媒體訪問表示：「講錯少少嘢啫」覺得保險公司反應過大。

此外，Lily更稱不擔心兒子前途，因為覺得愛兒學歷高又用心工作，而且她身家厚：「收租夠做一世二世祖。」但她補充指，林作因為不想做二世祖，所以決定打工自力更生。

【鑽石山斬人案】林作今開記招交代 發文稱獲大批客戶支持：定要讓我的前公司看到

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林媽身家豐厚

眾所周知，林作在單親家庭成長，而Lily一向對獨子林作錫到燶，當年為兒子有更好生活及教育，拼命炒股票結果賺取第一桶，此外經營地產及環保業務，更獨自跑遍東北三省找生意，據悉，她現時坐擁值逾億元物業。

而林作中學到英國讀名牌學校，大學更牛津主修數學，後轉攻法律，2015年獲香港大律師公會認證為大律師。

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父子關係疏離

林作母子常一同出席公開場口，但林作從沒與父親同場出現，甚至連提及也極少。據悉，他的父親為潮州籍的廠商，但在林作出生後，父親已有另一頭家，而林作更有個同父異母的妹妹，可是兄妹從未見過面。

而林作自16、17歲後就未有再與父親聯絡，他曾接受傳媒訪問指與父親價值觀南轅北轍，見面不時開火：「他與媽咪離婚時，他透過媽咪同我傳達一句話，講：『睇死我呢世冇乜成就。』」不過他反指父親才一事無成，更形容：「我爸就係我污點。」

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