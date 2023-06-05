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【女星護膚】具俊曄曝大S身體虛弱　網民質疑是服藥美白後遺症

保健美顏 14:01 2023/06/05

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具俊曄曝大S身體虛弱，網民質疑是服藥美白後遺症。

現年46歲的台灣女星徐熙媛（大S），自為人母後雖然鮮有亮相幕前，但外界對她的關注度依然不減。繼早前被爆料指，原來大S與前夫汪小菲交往期間，7年內共流產2次；近日其韓國丈夫具俊曄上徐熙娣（小S）主持的節目時，亦透露愛妻現時身體較虛弱，不能走太多路。惟片刻播出街後，有內地網民便質疑大S是「自食其果」，因過去她曾指為了美白，無所不用其極，包括服用抗凝血劑。

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近日於小S主持的節目《小姐不熙娣》，具俊曄大方透露了倆口子的閨房事，指因為「大S身體很虛弱，不能走太多路」，正過著「茶來張口，飯來伸手」的生活，小S在旁邊亦笑道「自從姐夫出現，大S連手指頭都不用動」，「姐夫會待大S如BB般照顧」。不過，小S在節目中似乎亦認為具俊曄寵姐姐太過火，認為她未去到有重病的程度，對丈夫的倚賴只是「懶」。

影片一出後，隨即引起不少網民熱烈討論，有內地網民更懷疑大S今時今日的虛弱體質是自找的，因大S在2018年《Beauty小姐》節目中，便透露自己為了讓皮膚變得慘白，正服用抗凝血劑，「當時我因為拍戲的關係，變得很黑，我管它慘不慘，只要聽到白這個字我就吃了」。不過，她也提到藥物副作用很可怕：

你沒辦法凝血，所以身上出血得很厲害，稍微磕一下碰一下就很容易瘀血、瘀青。

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抗凝血藥副作用

根據衛生署資料，抗凝血藥是薄血藥的一種，主要建議中風高危和心房纖顫的患者服用。容易產生血塊的其他人士，例如深層靜脈血栓（血塊在雙腿靜脈血管中形成）或肺栓（血塊進入肺部）的患者，也可因抗凝血藥治療而獲益。而其中一種常見副作用則是較易發生出血情況。

台北馬藥劑師尚榮也提醒，使用口服抗凝血劑者日常也須留意身體狀況，例如常流鼻血、眼球出血、容易瘀血、不明滲血、大出黑便、大出血便等，很多民眾可能會誤以為只是抗凝血劑的副作用，認為沒甚麼大不了，但其實這些都有可能是不尋常情況。

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責任編輯：羅嘉欣

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