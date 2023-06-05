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【東張西望】疑被新地主迫遷全家遭惡犬咬傷　陌生漢加鐵欄封路：塊地係我嘅【有片】

娛樂 13:32 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

事主鍾先生屋外遭加鐵欄封路，疑被新地主迫遷。

TVB資訊節目《東張西望》不時收到村屋居民求助指被離奇封路，土地糾紛的個報。

昨日（6月4日）播出一集，住在荃灣新開田村的鍾先生，懷疑被新地主迫遷，不但被擅闖民居加上鐵欄，一家四口更遭鄰居犬隻輪流咬傷，曾報警及聯絡漁護署也沒有用。

全家被惡犬咬傷

鍾氏夫婦接受《東張西望》主持梁敏巧採訪，指近半年一家四口輪流被隔壁的惡犬襲擊，咬傷次數達4次，曾經報警及聯絡漁護署，甚至跟鄰居交涉也沒有用。

鍾先生全家居住在此數十年一直相安無事，直至兩年多前新地主進駐並搬到隔壁後，不尋常事件便陸續發生。

（影片截圖）

被加圍欄兼封出入口

除了一家四口被狗咬之外，鍾先生屋外的閉錄電視拍到有人半夜擅闖起圍欄及鐵絲網，封去一直用作出入口的大門，屋外更被放置多個石油氣罐，十足火藥庫，令鍾太感到人心惶惶：「好驚呀！真係唔知幾時會爆炸，儲存得太多其實唔應該。火燭起上嚟，消防車入唔到嚟救我哋，因為封晒我哋啲路。」

而村民出入的通道被加上鐵閘封鎖，道路亦被掘爛，甚至惡意破壞村民用來防野豬的圍欄，行為令人髮指。

鍾先生指與村民多次向地政署投訴卻不受理，村民打算自己解決重新修路，地政署就火速派人到場圍封。

    點擊圖片放大
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鍾先生現時使用的土地，租約列明由2009年起可使用到2047年，期間只需繳付租金每年一元。

他曾向新地主談話，對方一來便以這個方式介紹自己：「佢一坐低自我介紹嘅時候，佢話：『我姓陳，我老婆喺律政司做，我識好多警司級朋友，我有朋友係退休土地官』，我覺得佢講嘅口嘢令我好驚。」

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《東張西望》聯絡新地主陳先生，對方在電話中表示：「塊地係我嘅，嗰間屋係我嘅，我鍾意喺客廳小便都得！」

此外，他更指：「我哋公司用咗8位數去買嘅地，整件事上面我哋先係受害者，佢哋扮晒可憐，搏同情。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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