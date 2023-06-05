【學校活動】炎熱天氣持續　教育局提醒酷熱天氣下學校活動應注意防暑

▲ 炎熱天氣持續，教育局提醒酷熱天氣下學校活動應注意防暑。（資料圖片）

本港炎熱天氣持續。教育局近日更新《香港學校體育學習領域安全指引》內有關炎熱及潮濕天氣下進行體能活動須 知，冀校方注意學生防暑。

指引提醒教師要注意的事項，包括當酷熱天氣警告，即氣溫達33度或以上、高溫天氣持續或天氣極端酷熱，應提高警惕，避免長時間在陽光下曝曬，慎防中暑。

局方又提醒學生若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻停止活動，並立刻尋求協助，盡快求醫。 另外，校方可考慮盡可能安排戶外活動在早上或下午較後的時間進行。在極端酷熱天氣下，應避免進行劇烈運動。

如果在強烈的陽光下進行體能活動，應建議參加者避免長時間在陽光下曝曬及採取曝曬措施，包括穿上或配戴防護服裝，例如淺色和通爽的衣服、闊邊帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡，亦可適量塗抹防曬液等。

局方提醒，在炎熱及潮濕的環境下進行劇烈或持久的體能活動，可引致熱痙攣、熱衰竭、中暑，嚴重的甚至死亡。因此，尤其在酷熱或極端酷熱天氣下，即氣溫達35度或以上，應時常留意身體狀況，多補充水份及做足防暑措施。

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責任編輯：解青羽