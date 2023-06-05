【明星減肥】陳嘉佳做「吃播主」體重直迫300磅　細細粒一星期激減19磅晒幼腿

▲ 細細粒陳嘉佳晒瘦身成果！

「細細粒」陳嘉佳早年轉戰內地發展，做直播帶貨狂吸金，因而闖出名堂，肥嘟嘟的身型成為陳嘉佳的標記，高峰期她曾直迫300磅。

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網民：勁有潛力筍盤

去年4月，細細粒開始減肥更明顯見成效，一年激減近80磅的細細粒昨日（4日）於社交平台晒幼腿，獲網民們大讚索！

細細粒一共分享數張照片，其中一張她伏於按摩牀上，看上去瘦了一個碼。另外還有一張自拍照，穿上白色短裙的她雙腿纖幼，細細粒又分享一張N年前跟阮兆祥的合照，當中她寫道：「減咗18斤（9公斤），繼續努力瘦落去，10年前真係好肥」。

瘦身成功的細細粒獲網民大讚，當中包括「就咁睇落去好似130斤都冇」、「腳好瘦」、「瘦靚好多，加油丫」、「期待你瘦咗個樣！一定會好靚」和「我好早已經覺得你係勁有潛力筍盤」

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高峰期直迫300磅

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去年3月，細細粒曾以題為「260斤薇薇安養成記」拍片，公開體重達287磅，其後細細粒努力做運動，體重亦由287磅跌至約218磅。

當時網民更擔心是否患上惡疾，有指細細粒在一周內減掉19磅肉，現在約重200磅。

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細細粒近年轉簽為王祖藍旗下藝人後，已主攻內地市場。而一向以體形龐大見稱的她更在微博及抖音中有一定人氣，並成為「吃播主」。

為吸引更多觀眾收看和買貨，細細粒都會出盡法寶，譬如為推銷花膠，即場鯨吞4碗極難消化的花膠，令網民都不禁擔心她的身體健康，囑咐她要小心進食份量。

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