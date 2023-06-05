【食用安全】新界山澗釣到錦鯉　港男炮製「薑蔥煀錦鯉」大讚好食

▲ 一名男網民在新界山澗釣到錦鯉，炮製「薑蔥煀錦鯉」。

錦鯉是觀賞魚，不宜食用。日前有網民分享，在新界某山澗釣到錦鯉，拿回家中炮製了一道「薑蔥煀錦鯉」，由釣起、清洗、煎煮到上碟的過程都拍下來，並放上網，並大讚好食，引起網民熱議。

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據Facebook群組「香港淡水釣魚*台釣攻略組*」，一名男網民日前連文帶圖發帖指，自己在新界某山澗釣到數條錦鯉，從相片顯示數量達9條之多，並大讚「幾好食」，但就指「係骨多咗啲啫」。

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帖文引來網民熱烈議論，不少網民直言錦鯉不應拿來食用：「錦鯉係基因變種魚，帶有基因隱性病，認真，唔適宜食用」，亦有人似是都有食過錦鯉，留言指錦鯉「好腥唔好食」，事主於是回覆：「所以要落薑」。點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣