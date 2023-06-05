【網絡熱話】日藉女乘客不滿空姐不講日文　大鬧機艙40分鐘終被趕下飛機

要確保航空旅途安全及順利，除了飛機師的專業駕駛資格外，乘客們也需要高度配合航空秩序。昨天，由日本飛往台灣一航班遇上一名日藉女乘客大鬧機倉﹑失控咆哮，空服人員與其多番溝通不果，最終女乘客被請下飛機。

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綜合台媒報導，該航班為CI111航班，本預定昨日早上10時55分從福岡起飛、12時05分抵達桃園機場。當時飛機機門已關上，一名日藉女乘客不滿空服員跟她用中文溝通，因為她認為那裡（起飛點）是日本，所以空中服務員應該用日文與她溝通，所以開始失控暴怒。

根據由機上其他旅客拍攝的影片中所見，當時空服員語氣態度良好地與女乘客解釋並進行安撫，但是女乘客持續用英文及日文指責服空服員。當時，也有其他旅客想嘗試制止她的行為，但是仍未能停止衝突。

事後，有同機的乘客透露，

其實很多乘客都滿不滿的...然後也有乘客再跳出來跟她對談，有乘客明顯跟那個空服員反應說，他不要跟她（該名女乘客）一起搭機。

過程中，有女空姐對女乘客作出口頭警告，

你違反刑事，再次警告你違反下列行為。

多番周旋下，最後女乘客被請下飛機，並且交由當地航警處理。整個航班延誤了近40分鐘，才得以起飛。

對此，台灣中華航空證實當時有無理旅客擾亂了飛機上的秩序，經溝通和警告後仍告無效，機組人員為了維護飛航的安全，才會要求該名女乘客下機。

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責任編輯︰陳珈希