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【文青必看】Montblanc限定店探索書寫魅力　聽英語KOL蕭叔叔靚聲朗讀有聲書【內附詳情】

休閒消費 12:18 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

這次The Library Spirit期間限定店有歎靚茶，有英語權威KOL蕭叔叔靚聲Audio Book聽，難怪軒公同Will Or樂而忘返。（圖片：品牌提供）

雖然筆者跟大家一樣屬於用iPad手篤篤長大的年代，但仍然感謝父母堅持筆者要學好拿Apple Pencil的方式，因為愈大愈明白，真正有價值的答案不會在ChatGPT內找到，反而看萬卷書和行萬里路，才會領會虛擬與真實世界的落差呢。這大概也是Montblanc近年回歸植根文化的本源，開展一個名為「The Library Spirit」，透過探索圖書館這啟蒙之地，感受書寫工具和周邊產品帶來的讀書樂吧～

日前這個名為The Library Spirit期間限定店開幕，請來歌手張敬軒、許廷鏗、柯煒林等出席，見證由專門店轉化成為一間英式圖書館，更為參觀者提供源源不絕的驚喜：大會設排有聲書（Audio Book）區，給喜歡聽有聲書的文青們，除了利用品牌MB01耳筒機試聽，更可聽到好幾本邀請了本港英語權威KOL蕭叔叔靚聲加持的Audio Book；

英國除了是出產不同文學巨著的地方，更擁有歷史悠久的喝茶文化，在不同區域穿梭發掘文學經典的名言之後，賓客可以按名言挑選不同的茶，還可以加入自己喜愛的材料創造特調，帶走品嚐；可以即時執筆為摯愛寫明信片，然後放進會場的郵箱呢！

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Montblanc Library Spirit期間限定店活動
日期：即日至6月11日
時間：12nn - 7pm
地點：九龍尖沙咀海洋中心105號舖Montblanc專門店
備註：免費入場，須預約登記

記者：黃鑑江

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