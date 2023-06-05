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【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】

社會 13:14 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

女子報警稚女遭丈夫刀斬，深水埗3名女童昏迷急送院。（網上圖片）

深水埗發生倫常血案。警方今早接獲一名女子報案，指其丈夫在深水埗桂林街115號一唐樓單位，懷疑以刀斬傷其3名年幼女兒，年齡介乎2至5歲。惟經調查後發現，報案女子疑謊報案情，3名女兒實際是由她所殺。

【13:15】

現場消息指，報案母親最初指是其丈夫以刀襲擊其3名女兒，惟其後卻向警方承認，3名女兒是由她所殺害。

現場有一名懷疑是3名遇害女童父親的男子在場助查，惟並未被警方扣押。詳情即看：【下一頁

【12:30】

最新消息指，3名女童均送院搶救無效不治。初步調查指，3名女童懷疑是被焗死，身上並無刀傷。詳情即看：【下一頁

【11:40】

救援人員接報趕至現場，3名女童重傷昏迷，由救護車送往明愛醫院搶救，報案女子亦有受傷。警方正調查事件。

警方消息指，涉案疑兇已逃離案發現場，現正緝捕涉案疑人。

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記者：黃穎津、黃傑偉

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