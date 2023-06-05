【兩性關係】人夫機不離手廁所踎半個鐘　人妻3年無性生活疑老公有小三

▲ 有台灣人妻指，3年沒有夫妻間的性生活，老公手機不離身，廁所踎半個鐘，令她懷疑老公有小三而拒行房。(《春嬌與志明》劇照)

一對夫婦，能接受「無性婚姻」嗎？台灣1名人妻，日前在網上發文，強調老公3年多沒碰過她，每天只有出門上班及晚上睡前會親一親嘴，每次人妻要求「性事」，人夫都以工作太累為由拒絕，而且人夫手機不離身，去廁所更最少踎半個鐘，種種跡象令她懷疑老公有外遇，有網民以過來人的經歷指，「外面有女人！」

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該名人妻前日(3日)，在facebook的社群「外遇討論區」發帖，她與老公結婚多年，曾兩度嘗試人工受孕及試管嬰兒都失敗，兩夫婦至今沒有小孩，而近3年，老公都拒絕行房，所以她發文開端便再三強調，

老公三年多沒碰我了！ 老公三年多沒碰我了！ 老公三年多沒碰我了！ （很重要所以要講三次）

人妻指，老公每日出門上班及晚上睡前都會親嘴，但都只是嘴唇輕輕互碰！而且她發現老公手機不離身，不論去廁所、沖涼也都帶著，

上廁所時間很誇張有時超過半小時，近期我才發現他手機用靜音的！怎麼會這樣…

人妻曾主動要求老公「交功課」，但他都以工作太累為由拒絕，令她甚為無癮，加上他倆工作時間不同，老公旁晚六點準時返到屋企，人妻則在科技廠工作，每天固定返日班，但一天工時超過12小時。

每次上班回到家都晚上9:30，他幾乎都在睡覺了！但他卻又半夜2、3點起床，凌晨5點多才又回床睡覺，不管隔天我需不需要上班都得叫他起床上班，有時真的叫不起來叫到很想發脾氣！

人妻續指，有一陣子老公很愛打扮還會噴香水，她一直想要小孩，所以於2020年為了做人工受孕，老公才碰過她，

但失敗～失敗後就不曾在恩愛過了！2021年做試管嬰兒失敗！所以沒有小孩…人工受孕、試管嬰兒的費用還是我自己出錢的！

難道他真的對我沒心？

人妻為了挽救婚姻，她趁放假時，改變自己悉心打扮，並煮好晚餐務求抓住老公的胃，可惜老公不欣賞，更換來無情的抱怨，

我休假都煮好晚餐等他下班回家吃飯(他很重視吃的)，今年年初我想是不是自己太久沒打扮了變成黃臉婆讓他興致缺缺(我們還沒有小孩），所以我很努力改變自己，休假就盡量打扮自己，結果竟換來他無情的抱怨！說沒事幹嘛化妝…

人妻質疑是自己沒有魅力，還是他真的工作累，又或者是老公外面有「人」呢？，「誰來告訴我到底問題出在哪？」

貼文一出，網民紛紛留言，有多位過來人的女網民，一口咬定她老公外面一定有小三，「外面有人」、「我發誓外面有人」，有男網民更以男人的立場，認為樓主老公一家有外遇，「站在男人立塲，我認為外面有人，自己請假一天好好去跟他。」、「身為男人如果半年沒碰女人真的是奇蹟了！自身經驗」、「男人只要喜歡的永遠不會說累，三年沒碰妳，妳還在等什麼，等到人老珠黃，就不值得，人生尋歡需及時。」

樓主消化網民意見後，明白老公的心已不在她，「嗯！我知道了！本來想留他的心，但想想他的心已不在我這，留著也無意義！」

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責任編輯︰王明芳