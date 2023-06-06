【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公自嘲是樂壇黑仔王　張敬軒開騷選用本地設計師作品【多圖】

▲ 一連11場的《Revisit張敬軒演唱會》於昨晚（5日）開始！

軒公張敬軒去年因疫情被逼暫停舉行個唱，經過一輪補場及加場後，張敬軒演唱會由原本的5場演出增至11場，盡力滿足樂迷入場的願望。

《REVISIT 張敬軒演唱會》於6月5至7、9至11及13至17日合共11場假香港會議展覽中心舉行，慶祝入行20周年。

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選用本地設計師作品

軒公於昨晚（5日）舉行的首場演唱會換上了多套由本地設計師創造的服裝，他跟大家介紹當中的一些造型，「事隔半年，再孭起兩朵大理花，衷心多謝本地時裝設計師Derek，盡心盡力幫我們，Show到創意出來，現時法國和英國都他們的服裝岀售。」

他又穿上8吋高踭鞋在台上表演，仍能健步如飛。

他於台上逐一介紹Dancers及排舞師，大讚並感激她們：「多謝一班好岀色、好Sexy的Dancers。」

軒公又表演喝水，獲得全場拳聲。

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軒公自嘲是樂壇黑仔王

之前，軒公曾因新冠肺炎，以致需要兩度腰斬比賽，因而被稱為樂壇黑仔王。

他藉此勉勵大家：「如果有挫折，停喺度就永遠都係挫折，所以我哋要Move On，記住要行落去！」

由於觀眾過於熱情，Encore的歌曲包括：《隱形遊樂場》、《無能為力》、《雪花抄》、《青春常駐》、《預言書》及《我的天》，餐廳屆時會有全場大合唱，更齊齊整整地來過。

記者：梁樂欣

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