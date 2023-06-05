【搶閘出世】28歲孕媽懷胎40周穿羊水　BB家中出世臍帶纏頸全身發紫

▲ 台灣一名28歲孕媽懷胎40周穿羊水，BB家中出世出現臍帶纏頸。

一般孕婦都會赴醫院生B，不過近日台灣一名28歲孕媽在家穿羊水，趕不及去醫院BB就搶閘出世。BB更出現臍帶纏頸，全身發紫，情況危急，可幸最後有驚無險，消防救護趕至急救，母子平安。

BB家中搶閘出世

綜合台灣傳媒報道，台灣桃園市中壢區一名28歲陳姓孕婦懷孕40周，4日（昨日）上午10點左右穿羊水，隨即打電話求助，桃園市消防局第一大隊茄苳分隊接獲消息趕往現場。救護人員抵達現場，發現孕婦已誕下嬰兒，隨即檢查新生嬰兒健康狀況，發現他有臍帶繞頸、全身發紫及無肌張力的情形。

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BB當下情況危急，救護人員進行急救，協助排除臍帶繞頸、抽吸口鼻分泌物並給予刺激後，新生兒開始大哭起來，而且皮膚由紫色逐漸變為潤紅。

而孕媽媽的生命徵象呈現穩定，救護人員以治療巾包覆新生兒，避免BB失溫，並將他們送院，母子平安。

一個原因快速生仔

救護人員解釋，該陳姓孕婦很快地在家中誕下BB，是因為她是四孩媽媽，經歷過自然產且生過愈多胎者，愈容易發生急產，產道在生產後會較為鬆弛，子宮頸有擴張過，較第一胎新手媽媽更容易發生急產。此外，該媽媽當時穿羊水前，沒有明顯陣痛，誤以為只是便意，在如廁時就生了BB。

▲ BB出世時臍帶纏頸全身發紫。（圖片︰桃園市消防局）

醫生解說臍帶纏頸

BB出現臍帶纏頸致全身發紫，情況危急，有關臍帶繞頸，TOPick曾訪問婦產科專科醫生方秀儀，她解說臍帶是在出生前聯繫胎兒和胎盤，含有兩條動脈和一條靜脈，血管間有保護膠及玻尿酸，因此在正常情形下不易扭曲而影響血流。方醫生指出，據統計臍帶「真結」的發生率少於1%，如何自己套進去的仍是個謎，產前檢查不易發現。

方醫生指出，臍帶也有機會纏著胎兒的身體其他部位，如手腳，不過多數會自己鬆開。臨床研究發現，沒有確證臍帶繞頸會影響胎兒健康。然而在產程中必須詳細監測胎心及產程，因為胎兒有臍帶繞頸，雖沒有增加嬰兒死亡率，但難產需緊急剖腹及胎兒受窘（缺氧）較多。至於孩童日後生長發育，並無異常。

如胎兒有臍帶繞頸問題，方醫生稱一般會用超聲波檢查血流是否異常，並且在作動時注意胎心及產程是否順利。孕婦亦應監察胎動，如胎動減少，應盡快求醫。臍帶繞頸多數是繞一兩圈，BB出現4圈以上的是很罕見，約佔0.1%，而愈多圈愈危險。

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責任編輯︰王明芳