【搶人才】何啟明：香港稅制較內地佔優　有利於企業吸引人才

▲ 何啟明指香港稅制相較內地佔優勢，籲企業加強與內地人才溝通，吸引內地人才來港就業。（陳國峰攝）

為舒緩本港人才短缺，政府先後推出多項輸入人才計劃，吸引更多內地及海外人才來港就業。勞工及福利局副局長何啟明表示，本港職場人工水平及福利待遇對於內地人才具備吸引力，惟申請者對後者了解不足，容易造成顧慮，因此冀僱主主與外來人才加強溝通，以香港優勢吸引更多人才來港就業。

CTgoodjobs於上周二公佈意見調查結果指，有多於7成的僱主有意在今年內增聘人手，而72%的受訪僱主主認為現時的本地人才不能滿足本年度招聘需求。面對此情況，有59%的受訪僱主主考慮通過聘用內地人才解決人手不足問題。

勞工及福利局局長何啟明認為，香港在個人所得稅方面，比內地有較大優勢，對內地人才來講具備吸引力。他舉例，僱員在內地職場，需繳納養老保險（13%）、住房公積金（5%）、生育保險（0.45%）、失業保險（0.7%）、工傷保險（0.14%）、醫療保險（5%）在內的「五險一金」；而香港職場僅需繳納5%的強積金，勞工保險則由公司繳納，公立醫院對香港居民看診則近乎免費，部分公司亦會提供醫療保險。何進一步指，僱員在內地需繳稅的比例由3%至45%；而香港則為2%-17%。他認為，相比內地，香港在稅制方面具有較大吸引力，惟多數內地人才對此了解不足，因此對於來港就業存在顧慮。他建議雇主在搶人才時可以加強與內地人才的溝通，增加他們對香港職場的了解，從而吸引人才來港就業。

何表示，政府現已推出「香港人才服務窗口」，為香港以外的人才提供一站式申請簽證、尋找工作的平台，該平台亦提供交通、教育、醫療等多方面資訊，讓外來人才更加了解本港生活，為其來港就業提供便利。他指出，對該平台有興趣的雇主可與平台的負責同事取得聯繫，提供企業所招聘職位的詳細描述及薪酬待遇等，同事會負責審批有關工作並將其放上網站，供申請者揀選。

勞福局曾前往內地包括清華大學、中山大學在內的幾間大學走訪。何稱，見到內地學生及家長均對來港工作興趣濃厚，惟香港尚未能提供近年來內地熱門的互聯網大廠工作（如騰訊、網易、字節跳動等）及IT相關的對應工作，他形容這是香港「搶人才」過程中「一個較大的concern」。另一方面，何強調政府會想辦法令雇主與人才直接對接溝通，但他亦直言，不少學校對於「搶人才」並非十分歡迎，料日後或會成為挑戰。何同時認為，近年來香港與大灣區的融合發展，已將本港市場擴大至原本的十倍，料更有利於留住人才在港發展。

何啟明指，政府現時推出三種優化輸入人才計劃助力企業聘用內地及海外人才，解決人手短缺問題。其中「高才通」計劃於去年底開放申請，截至四月底，已接獲近2.7萬個申請，其中1.7萬已獲批，有1萬人已領取簽證/進入許可，當中約一半已經到港。

勞福局表示，政府推出的「高端人才通行證計劃」，截止4月30日，收穫26,870人申請，獲批人數17,041人，已有10 367人領取簽證/進入許可，當中約一半已經到港。何啟明表示，由於不少申請者是舉家遷至香港，所以需要一定時間處理各項事務。

「高才通」計劃下有三類申請者可在沒有獲得本地僱主主聘用的情況下申請來港簽證。其中A類申請者需要在申請前一年的年薪達到250萬港幣或以上；B類申請人需要在過去五年畢業於全球排名前100名的大學，並具三年工作經驗；C類申請人需於五年內畢業於世界前100名大學，無需具備工作經驗，但每年僅有1萬個名額。

何表示，政府剛宣布擴大「人才清單」，把涵蓋的專業由原有 13 項增加至 51 項，即時應用 於多個輸入人才計劃，僱主可以藉此招聘行業專才，吸引更多高質素人才來港，滿足香港發展需要。

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記者：解青羽