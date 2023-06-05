【節氣養生】踏入芒種節氣天氣炎熱潮濕 3片山楂+3片苦瓜泡水清暑解熱

▲ 飲用山楂苦瓜茶，以幫助身體降溫解熱，緩解夏季不適症狀。

隨着進入夏季的第三個節氣——芒種，天氣變得炎熱潮濕，陽氣旺盛，氣溫上升，自然界的陽氣達到高峰，人體容易出現熱盛、煩躁、口渴等不適症狀。

在芒種這時節，清暑解熱是養生重點。建議飲用山楂苦瓜茶，以幫助身體降溫解熱，緩解夏季不適症狀。每次用3片山楂和3片苦瓜，加入沸水中浸泡即可飲用。可根據個人口味，加小量蜜糖或檸檬汁等調味。

苦瓜味苦，性寒，歸心、胃、肝經，清熱解暑、明目、解毒，能有效治療熱病煩渴、中暑、痢疾、目赤疼痛、癰腫瘡毒等症狀。苦瓜含豐富營養成分，特別是維他命C，更被譽為瓜中之王，能夠有效地緩解夏季的煩躁、口渴等不適症狀。

山楂味酸，性溫，歸脾、胃經，能健脾開胃、消滯化食，並具有活血散瘀、調節血脂的功效，能夠有效改善食滯多氣等問題。

此外，夏季中暑等情況也容易發生，需要避免長時間暴曬，補充足夠的水份，保持身體平衡。同時不宜貪涼，夏天出汗後也不宜立即洗澡，最好休息一會待停汗後再洗，洗澡時也不宜用冷水，避免寒邪入侵體內影響身體。

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原文刊於《晴報》，原題為解暑抗炎夏