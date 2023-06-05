  • 31°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【節氣養生】踏入芒種節氣天氣炎熱潮濕 3片山楂+3片苦瓜泡水清暑解熱

保健美顏 12:10 2023/06/05

分享：

分享：

熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

飲用山楂苦瓜茶，以幫助身體降溫解熱，緩解夏季不適症狀。

隨着進入夏季的第三個節氣——芒種，天氣變得炎熱潮濕，陽氣旺盛，氣溫上升，自然界的陽氣達到高峰，人體容易出現熱盛、煩躁、口渴等不適症狀。

在芒種這時節，清暑解熱是養生重點。建議飲用山楂苦瓜茶，以幫助身體降溫解熱，緩解夏季不適症狀。每次用3片山楂和3片苦瓜，加入沸水中浸泡即可飲用。可根據個人口味，加小量蜜糖或檸檬汁等調味。

童學園
【童學園】插班入喇沙成就殿堂級DJ　森美重返喇沙自爆圖書館角落的秘密

苦瓜味苦，性寒，歸心、胃、肝經，清熱解暑、明目、解毒，能有效治療熱病煩渴、中暑、痢疾、目赤疼痛、癰腫瘡毒等症狀。苦瓜含豐富營養成分，特別是維他命C，更被譽為瓜中之王，能夠有效地緩解夏季的煩躁、口渴等不適症狀。

山楂味酸，性溫，歸脾、胃經，能健脾開胃、消滯化食，並具有活血散瘀、調節血脂的功效，能夠有效改善食滯多氣等問題。

此外，夏季中暑等情況也容易發生，需要避免長時間暴曬，補充足夠的水份，保持身體平衡。同時不宜貪涼，夏天出汗後也不宜立即洗澡，最好休息一會待停汗後再洗，洗澡時也不宜用冷水，避免寒邪入侵體內影響身體。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

原文刊於《晴報》，原題為解暑抗炎夏

撰文 : Charity 養生花茶達人

相關文章

【夏天消暑】網民實測用4種物品+風扇　$50低成本自製冷氣極速降溫
18:22 2023/05/18
【夏天消暑】網民實測用4種物品+風扇　$50低成本自製冷氣極速降溫
【減肥大作戰】麥當勞夏日消暑甜品　15款甜品卡路里一覽
18:47 2023/05/22
【減肥大作戰】麥當勞夏日消暑甜品　15款甜品卡路里一覽
【佛系降溫】瑪娃影響氣溫高達39度　林超英堅持唔開冷氣 【附4式家居無冷氣消暑大法】
11:08 2023/05/31
【佛系降溫】瑪娃影響氣溫高達39度　林超英堅持唔開冷氣 【附4式家居無冷氣消暑大法】

你可能感興趣

【夏天消暑】網民實測用4種物品+風扇　$50低成本自製冷氣極速降溫
18:22 2023/05/18
【夏天消暑】網民實測用4種物品+風扇　$50低成本自製冷氣極速降溫
【減肥大作戰】麥當勞夏日消暑甜品　15款甜品卡路里一覽
18:47 2023/05/22
【減肥大作戰】麥當勞夏日消暑甜品　15款甜品卡路里一覽
【佛系降溫】瑪娃影響氣溫高達39度　林超英堅持唔開冷氣 【附4式家居無冷氣消暑大法】
11:08 2023/05/31
【佛系降溫】瑪娃影響氣溫高達39度　林超英堅持唔開冷氣 【附4式家居無冷氣消暑大法】
中暑 苦瓜 治療 消滯 天氣 養生

最高瀏覽

【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
12:18 2023/06/04
【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
10:55 2023/06/04
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約
13:18 2023/06/04
【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約