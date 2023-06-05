【寵女狂魔】11歲哈七暴風成長變美少女　碧咸貼身攬女兒親暱片惹爭議

▲ 碧咸貼身攬錫女兒的親暱片惹起爭議。

48歲萬人迷碧咸（David Beckham）與老婆維多利亞（Victoria）育有4子女，包括大仔Brooklyn、二仔Romeo、三仔Cruz、以及孻女哈七（Harper Seven），碧咸最疼錫現年11歲的哈七，經常在IG分享寵女日常。日前碧咸又分享自己攬實囡囡，並在她耳邊唱歌的溫馨片段，卻引起網民爭議。

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碧咸一家日前去觀賞「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）的演唱會，從影片中可見，碧咸在席上從後攬實哈七睇騷，兩人頭貼頭，碧咸更在女兒的耳邊唱歌，哈七露出甜笑，兩父女皆一臉陶醉。到影片末段，碧咸更親吻囡囡的臉頰和耳朵，猶如一對情侶般親暱。其間維多利亞有經過沒有理會，似乎早已習慣老公的寵女方式。

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下月即將12歲生日的哈七踏入青春期，開始散發少女味，故此有網民批評碧咸，不應再有如此親密的互動，親如父女也應有所避忌，「爸爸這樣的行為似乎不太好」、「感覺跟女兒太過親密了」。不過，也有網民力撐碧咸，指兩父女好溫馨，「滿滿的父愛」、「我只看到父女情深」，還對哈七大表羨慕，「哈七真幸運，有一個像你這樣的父親」。

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碧咸強調照錫仔女到18歲

碧咸的寵女方式向來偏受批評，連英國名嘴Piers Morgan也曾在節目上斥責二人行為「Creepy」（毛骨悚然）、「Weird」（怪異）。其後碧咸回應親吻子女「是愛的表現」，並透露自己對每個孩子都曾錫嘴，當孩子過了18歲就不會，「會覺得有點奇怪。」他又強調自己和維多利亞非常愛錫子女，並不在乎別人的批評，強調這是他們與孩子相處的方式。

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責任編輯︰王明芳