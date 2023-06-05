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【網絡暴力】7歲男童校內遭老師輾斃　母討公道反被批衣著妝容疑不堪網暴墮樓亡

育兒經 13:23 2023/06/05

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媽媽疑不堪網暴壓力墮樓亡。

喪子之痛本已是難以承受，網絡欺凌的言論更隨時成為壓死駱駝的最後一根稻草。中國武漢市一名7歲男童上月中在校內遭老師開車輾斃，媽媽要求校方道歉，卻在葬禮上被狠批妝容精緻，質疑她做騷炒作，媽媽疑因難以承受大量惡意評論，最終在本月初輕生身亡。

事發於5月23日，武漢市漢陽區弘橋小學月湖校區一名劉姓教師，在校內開車不慎撞傷該校一年級譚姓學生，男童送院搶救無效不幸離世。事發後，受害人家長向媒體申訴，學校本來有專門的側門供校內車輛行駛，惟肇事車輛當時繞到事故地點，孩子去車前撿紙飛機時被撞倒並拖行了5米，涉事老師並沒有下車查看，停了一下繼續往前開，導致孩子遭二次碾壓，造成悲劇。

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當地教育局在5月25日出面回應指，事故發生在校園內，意味著出現安全漏洞，他們向家長、社會表達誠懇道歉。劉姓老師被捕，涉事學校的校長、副校長等予以免職，調查後依照規定詳細處理。

消息曝光後引發討論，譚姓學生的媽媽楊女士穿著一身黑衣現身校園，悲傷落淚，除了批評校方未即時通知他孩子的情況，也透露武漢市公安局的人指責她鬧事，卻不願意給孩子道歉。

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不過，她受訪後不但沒有獲得同情，網上更出現大量惡意評論，對其穿著和身材等肆意批評，更嘲諷她在兒子的葬禮上妝容精緻，穿著高跟鞋，看不出傷心的樣子，認為她只是想要賠償，「身材這麼好，還穿高跟鞋，真是美滋滋」、「這個媽媽三天換了兩雙香奈兒鞋子、金耳環、精緻的衣服和髮型，如果真是悲傷中的人應該沒有心情打扮自己吧」，甚至有人質疑她是為了以後「直播帶貨」或當網紅。

楊女士在6月2日、兒子頭七當日於墮樓，傷重搶救後不治。知情人稱，楊女士一直處於傷心中，網上的輿論也造成一些壓力，輕生的具體原因暫時還不清楚。當地公安機關亦正對楊女士墮樓和網絡暴力之間是否架在關聯展開調查。

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責任編輯︰王明芳

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