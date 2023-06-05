【夏天消暑】冷氣不夠涼毋需調到最低溫　用一招2分鐘即降溫又慳電

▲ 冷氣不夠涼毋需調到最低溫，用一招2分鐘即降溫又慳電

炎炎夏日，不少人外出回家後第一時間會選擇開冷氣，並將溫度調低，希望以最短時間令房間變涼。但原來這並非最佳的降溫方法，日本一個節目就曾分享一招，只需2分鐘就能極速降溫，而且還能節省電費。

最新影片：

日本電視節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》曾進行一項實測，在錄得攝氏36度高溫的房間內，將冷氣溫度調至最低18度，結果發現要令室內溫度顯著下降約需7分鐘，且冷氣用電量亦相對較高。節目組之後嘗試將冷氣溫度調至28度，但就將風量調至最大，結果實驗者的身體在短短2分鐘後，便已明顯降溫，房內傢俬的溫度亦比之前低。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

節目其後解釋原理，指冷空氣會在下方凝聚，而熱空氣則會往上升，因此開大風量有助室內空氣形成對流，從而達到快速降溫的效果之餘，亦較為慳電。

除了調大風量，日本大金冷氣亦曾分享3招開冷氣時更省電的方法：

1. 利用風扇降低體感溫度

2. 利用風扇將冷風傳到更遠的地方

3. 調整風向解決溫度不平均問題

雖然天氣炎熱難免需要每天開冷氣，但物極必反，長期吹冷氣及風扇有可能導致健康出現問題。

節目引述日本醫生說法，指出睡覺時千萬不要將風扇吹向自己，否則會令人愈睡愈覺得累。醫生解釋，即使只用微風也會降低體感溫度，令人覺得寒冷從而消耗更多體力，還可能會導致脫水、阻礙皮膚呼吸和血液循環變差。

為了保持室內空氣流通，最好將風扇面向牆壁，形成對流。而且風扇吹出的風可以藉著牆壁變得柔和，避免冷風直接吹向身體，提升睡眠質素。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

註冊中醫師謝和亦曾接受TOPick訪問，指出若冷氣開得太強可令人體的產熱與散熱失衡。如果散熱比產熱快的話，便有機會出現「冷氣病」，甚至可導致名為「貝爾氏面神經麻痹」的臉部癱瘓。

耳朵附近的顳骨，有稱為「面神經管」的骨性管道，莖乳突孔是它的外孔，面神經線就是由此經過。毛細血管為面神經線供血供氧，當遭受低溫和持續刺激，有機會導致毛細血管急劇收縮和痙攣，導致面神經缺血缺氧，並出現麻痺情況。

最明顯的表徵為：

癱瘓的半邊臉（患側）扯向一邊（健側）

臉部呈不對稱的狀態

患側的眼睛難以閉合，半邊口和鼻牽引去另一邊

吞嚥和進食能力不佳

難以控制臉部

雙頰、眼和嘴角出現不由自主的抽搐和跳動

味覺有可能消失

3大預防貼士：

1. 頭、頸、肩背、膝蓋等位置要保暖，特別是體質虛寒的人士。

2. 進入有冷氣的空間前，先在門外站一會，調節體溫後才進冷氣房。

3. 吹冷氣前，先用毛巾擦乾身上的汗珠，以免進入冷氣房時，急劇變冷的汗珠對身體造成刺激。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣