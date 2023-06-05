【KOL】台灣網紅曾犯啦啦隊大忌被DQ　「二壘妹」江宛庭推寫真首晒泡泡浴照【多圖】

▲ 有「二壘妹」之稱的台灣網紅江宛庭推出Furuke寫真集。

有「二壘妹」之稱的台灣網紅江宛庭最新推出的Furuke寫真已上架，江宛庭更透露於寫真集內會分享出浴美照，將首次浸泡泡浴的畫面呈現於大家眼前。

曾參選「樂天女孩」的江宛庭因拍片批評其他參賽者而被取消資格，她其後發文道歉，不過未有將影片刪除。

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江宛庭推新寫真

江宛庭於IG發帖文寫道：

早安.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ

十二生肖我屬羊 你屬什麼呀～～～

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你屬於我(꜆ ˙ᗜ˙ )꜆

Furuke寫真今天上架(∩ˊᵕˋ∩)･* 泥準備好入手了嗎 嗷嗷嗷.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ

江宛庭又於寫真集訂購表格預告：「來跟我一起洗澎澎！第一次洗泡泡浴就獻給你們嚕！」

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參加樂天女孩被取消資格

曾四度參加啦啦隊競選的江宛庭去年參加了「樂天女孩」，參賽期間她曾拍片批評其他參賽者，因而被大會取消資格。

事後，江宛庭曾文道歉並稱：「不應該在我的頻道評論徵選者的影片，就像沒有人有資格對任何人品頭論足。」

不過，她未有將影片從YouTube中刪除，且認為影片不但沒有令她獲得收入，又能幫助其他參賽者，而且看過的人亦早已看了。

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