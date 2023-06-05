  • 32°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 16:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【KOL】台灣網紅曾犯啦啦隊大忌被DQ　「二壘妹」江宛庭推寫真首晒泡泡浴照【多圖】

娛樂 15:34 2023/06/05

分享：

分享：

熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

有「二壘妹」之稱的台灣網紅江宛庭推出Furuke寫真集。

有「二壘妹」之稱的台灣網紅江宛庭最新推出的Furuke寫真已上架，江宛庭更透露於寫真集內會分享出浴美照，將首次浸泡泡浴的畫面呈現於大家眼前。

曾參選「樂天女孩」的江宛庭因拍片批評其他參賽者而被取消資格，她其後發文道歉，不過未有將影片刪除。

【癮營人】嘉盈曾對外形不滿意感焦慮 　 因身材惹火成網絡女神【多圖】

    點擊圖片放大
    +14
    +13

江宛庭推新寫真

江宛庭於IG發帖文寫道：

早安.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ
十二生肖我屬羊 你屬什麼呀～～～
-
-
-
-
你屬於我(꜆ ˙ᗜ˙ )꜆
Furuke寫真今天上架(∩ˊᵕˋ∩)･*

泥準備好入手了嗎 嗷嗷嗷.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ

江宛庭又於寫真集訂購表格預告：「來跟我一起洗澎澎！第一次洗泡泡浴就獻給你們嚕！」

【自然系女子日本旅行】林莎空降J2與林映暉拍檔　「台版三上悠亞」浸溫泉派福利【多圖】

    點擊圖片放大
    +15
    +14

參加樂天女孩被取消資格

曾四度參加啦啦隊競選的江宛庭去年參加了「樂天女孩」，參賽期間她曾拍片批評其他參賽者，因而被大會取消資格。

事後，江宛庭曾文道歉並稱：「不應該在我的頻道評論徵選者的影片，就像沒有人有資格對任何人品頭論足。」

不過，她未有將影片從YouTube中刪除，且認為影片不但沒有令她獲得收入，又能幫助其他參賽者，而且看過的人亦早已看了。

最新影片推介：陳星妤專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【宅男女神】啦啦隊女神林襄將首度訪港　登上日本雜誌封面被封「台灣至寶」【多圖】
18:07 2023/05/14
【宅男女神】啦啦隊女神林襄將首度訪港　登上日本雜誌封面被封「台灣至寶」【多圖】
【宅男女神】林襄首度來港出席活動　不受ERROR金錢引誘：可用誠意打動
19:24 2023/05/20
【宅男女神】林襄首度來港出席活動　不受ERROR金錢引誘：可用誠意打動
【癮營人】嘉盈曾對外形不滿意感焦慮 　 因身材惹火成網絡女神【多圖】
13:16 2023/06/02
【癮營人】嘉盈曾對外形不滿意感焦慮 　 因身材惹火成網絡女神【多圖】

你可能感興趣

【宅男女神】啦啦隊女神林襄將首度訪港　登上日本雜誌封面被封「台灣至寶」【多圖】
18:07 2023/05/14
【宅男女神】啦啦隊女神林襄將首度訪港　登上日本雜誌封面被封「台灣至寶」【多圖】
【宅男女神】林襄首度來港出席活動　不受ERROR金錢引誘：可用誠意打動
19:24 2023/05/20
【宅男女神】林襄首度來港出席活動　不受ERROR金錢引誘：可用誠意打動
【癮營人】嘉盈曾對外形不滿意感焦慮 　 因身材惹火成網絡女神【多圖】
13:16 2023/06/02
【癮營人】嘉盈曾對外形不滿意感焦慮 　 因身材惹火成網絡女神【多圖】
KOL 娛樂人物職業 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
12:18 2023/06/04
【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
今日 12:32
【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】
今日 16:21
【深水埗殺女案】報案母親承認殺女謊稱丈夫犯案　3名女童昏迷送院不治【不斷更新】