【過度溺愛】留學1年回港在家中打機2年 港男拒揾工：我不能早起床

▲ 《愛回家》劇照。

他在外地留學，過的是要自己照顧自己，且還要與室友間互相遷就的生活，不像在香港般，過的是有父母照顧，遷就和順從他的日子。結果，在還未完成大學1年級時他已經逃回香港，並告知父母他不會再回去。

父母讓他順從心意，讓他留港繼續升學，誰知，他又說︰「我不會再讀大學，讀大學無用。」於是便終日留在家中打機作樂，間中出外吃喝玩樂。

這男孩自幼便被培育成為一個小霸王。有父母在身邊便可以用哭鬧來令他們屈服，便可以想買甚麼便買甚麼、想吃甚麼便吃甚麼。這不但讓他不懂珍惜、胡亂花費，也養成了他愛吃零食的習慣。

上街時，他每次都會在餐前隨心所欲地吃雪糕和糖果，至今到吃正餐之時便會食慾不佳，而父母所用的方法便是讓他用薯片來伴飯，任由他把薯片壓碎，放在飯面上當餸來吃。

如此被遷就成長的他，除了不肯再讀書，也不肯去找工作，他說︰「我不能早起床，所以我不能上班。」2年過去，父母至今沒他辦法。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm