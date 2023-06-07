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【過度溺愛】留學1年回港在家中打機2年 港男拒揾工：我不能早起床

親子 14:24 2023/06/07

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

《愛回家》劇照。

他在外地留學，過的是要自己照顧自己，且還要與室友間互相遷就的生活，不像在香港般，過的是有父母照顧，遷就和順從他的日子。結果，在還未完成大學1年級時他已經逃回香港，並告知父母他不會再回去。

父母讓他順從心意，讓他留港繼續升學，誰知，他又說︰「我不會再讀大學，讀大學無用。」於是便終日留在家中打機作樂，間中出外吃喝玩樂。

這男孩自幼便被培育成為一個小霸王。有父母在身邊便可以用哭鬧來令他們屈服，便可以想買甚麼便買甚麼、想吃甚麼便吃甚麼。這不但讓他不懂珍惜、胡亂花費，也養成了他愛吃零食的習慣。

上街時，他每次都會在餐前隨心所欲地吃雪糕和糖果，至今到吃正餐之時便會食慾不佳，而父母所用的方法便是讓他用薯片來伴飯，任由他把薯片壓碎，放在飯面上當餸來吃。

如此被遷就成長的他，除了不肯再讀書，也不肯去找工作，他說︰「我不能早起床，所以我不能上班。」2年過去，父母至今沒他辦法。

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撰文 : 張嘉雯 《4Q教子情式》作者

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