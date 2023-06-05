【網戀騙案】「太子爺」教用App投資賺錢　單親媽網戀被騙$2200萬

▲ 一名男子自稱太子爺，單親媽與他網戀被騙2200萬。

網戀騙案不時發生，而且手法層出不窮，切勿盡信。內地有單親媽媽在網上認識了一名「太子爺」，被他甜言蜜語追求，又教她用App投資賺錢。即使她曾調查過對方的背景資料，認為他是可信的，最終還是被騙去約2,000萬人民幣（約2,200萬港元）。

自稱投資獲利

綜合內地傳媒報道，去年12月來自杭州的姜姓單親媽媽，在社交平台認識了一名孫姓男子，他自稱是某集團創辦人的兒子。她最初不相信孫男的身分，特別找人調查他的背景，得知該集團創辦人確實有一名兒子身在美國，符合孫男的描述，因而對他放下戒心。

姜女與孫男展開網上情緣，還準備見家長。孫男透露想多賺一點錢，以便二人可以更快財富自由。他向姜女分享自己投資獲利的截圖，並向她提供了一個可進行交易的App名為「Apex」。姜女確認有此App後，成功做了兩筆交易賺錢。

其後孫男指姜女的App帳戶內太少錢，轉了99萬美元（約780萬港元）入App給她，令姜女更覺男方可信。她前後將約2,000萬人民幣（約2,200萬港元）注入App帳戶內。

最新影片︰

幕後黑手落網

直到今年1月，姜女收到消息指該集團創人的兒子是80後的，與孫男身分有出入，她才察覺有異。其後她無法在App帳戶提取現金，才知道自己被騙了，立即報警求助。

警方調查後發現，這個App由一名黎姓的兼職程式員操控，他指自己也是受人所託，只是打工，阻止不了詐騙事件發生。他在事件中獲利約8萬人民幣（約8.8萬港元），透過App來欺騙姜女及其他受害人。

黎男涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪被起訴，杭州濱江區檢察院認為他在明知別人利用資訊網路實施犯罪的情況下，開發了涉詐App的功能，並從中獲利。黎男認罪，並主動退還違法的款項。他被判監1年10個月，緩刑2年6個月，罰款1萬人民幣（約1.1萬港元）。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳