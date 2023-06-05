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【長壽之道】日本崇仁親王妃百合子100歲生日　皇室親揭長壽3招

保健美顏 16:01 2023/06/05

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日本崇仁親王妃百合子100歲生日，皇室親揭長壽3招。

最高齡的日本皇室成員三笠宮崇仁親王妃百合子，周日（4日）迎來100歲生日。她亦是明治時代以來最長壽的女性皇室成員，也是繼7年前以高齡100歲過世的崇仁親王外，第二位高齡百歲的皇室成員。

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根據日本傳媒報道，百合子王妃以書面方式表達對於自己100歲生日的心情，「我18歲成為皇室成員已經80多年了，我已經達到了100歲的里程碑。目前，我非常期待看到孫子、曾孫們的成長。我將繼續度過我的日子，為人們的幸福祈禱。」

百合子王妃出生於1923年6月4日，在1941年與崇仁親王結婚，年僅18歲就進入皇室生活，婚後兩人育有3男2女。可惜的是，百合子膝下3名兒子均先後撒手人寰，女兒們亦已出嫁脫離皇室。2016年，與百合子相伴長達75年的崇仁因心臟衰竭去逝，享壽100歲，百合子也因此成為三笠宮家的當家主人。

長壽3招

對於王妃的長壽秘訣，日本宮內廳表示，百合子為了保持健康，每天會邊看電視，邊做15分鐘的體操，天氣晴朗時，會在花園內曬太陽，或會坐著輪椅在住處內周圍活動。年邁的她雖然已大幅減少公開活動，但今年１月她就出席了日本的「新年祝賀之儀」的祝賀活動，當時精神相當不錯。

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責任編輯：羅嘉欣

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