【工業意外】50歲工人跌入水泥攪拌機　左臂遭攪碎見骨險喪命

▲ 泰國周六發生一宗嚴重工業意外，一名50歲建築工人在清理大型水泥攪拌機時，意外掉入其中。（示意圖）

泰國上周六（3日）發生一宗嚴重工業意外，一名50歲建築工人在清理大型水泥攪拌機時，意外掉入其中。幸得同事聽聞他的呼救聲，迅速關掉攪拌器，才逃過一劫，撿回一命。

最新影片：

據泰媒The Thaiger報道，上周六（3日）上午10時45分，泰國南部博他侖府（Patthalung）發生一宗工業意外。來自「盛喬倫混凝土公司」（Saeng Charoen）50歲建築工人Prasan Eiadwong，在未知會其他人的情形下，私自爬到大型水泥攪拌機上進行清理工作。

由於其他同事不知道他身處攪拌機上，於是同事如常按下攪拌機開關，準備開始工作。此時，Prasan卻掉入攪拌機內，導致其左臂被攪碎，骨頭露出。慶幸有同事聽到Prasan的尖叫聲，急忙關掉攪拌器。救援工作歷時近1個小時，人員靠專業工具在攪拌機上開口，才成功鑽開混凝土把Prasan救出，送院治療。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣