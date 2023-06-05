  • 31°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工業意外】50歲工人跌入水泥攪拌機　左臂遭攪碎見骨險喪命

健康 12:38 2023/06/05

分享：

分享：

熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

泰國周六發生一宗嚴重工業意外，一名50歲建築工人在清理大型水泥攪拌機時，意外掉入其中。（示意圖）

泰國上周六（3日）發生一宗嚴重工業意外，一名50歲建築工人在清理大型水泥攪拌機時，意外掉入其中。幸得同事聽聞他的呼救聲，迅速關掉攪拌器，才逃過一劫，撿回一命。

最新影片：

童學園
【童學園】插班入喇沙成就殿堂級DJ　森美重返喇沙自爆圖書館角落的秘密

據泰媒The Thaiger報道，上周六（3日）上午10時45分，泰國南部博他侖府（Patthalung）發生一宗工業意外。來自「盛喬倫混凝土公司」（Saeng Charoen）50歲建築工人Prasan Eiadwong，在未知會其他人的情形下，私自爬到大型水泥攪拌機上進行清理工作。

由於其他同事不知道他身處攪拌機上，於是同事如常按下攪拌機開關，準備開始工作。此時，Prasan卻掉入攪拌機內，導致其左臂被攪碎，骨頭露出。慶幸有同事聽到Prasan的尖叫聲，急忙關掉攪拌器。救援工作歷時近1個小時，人員靠專業工具在攪拌機上開口，才成功鑽開混凝土把Prasan救出，送院治療。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 治療 工業意外 建築工人 泰國

最高瀏覽

【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
12:18 2023/06/04
【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
10:55 2023/06/04
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約
13:18 2023/06/04
【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約