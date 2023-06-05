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【港版泰姬陵】印度富豪夏大衛4.5萬呎豪宅再曝光　擁90間房間地庫可放70輛汽車

娛樂 14:01 2023/06/05

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超宏偉！

TVB節目《中年好聲音》亞軍李佳昨晚（6月4日）在《萬眾同心公益金》與香港公益金董事夏大衛博士一曲《To Love Somebody》，節目後，李佳在社交網分享與夏博士及其家人合照，寫道：「第一次參加萬眾同心公益金並幫助籌款，很榮幸，這次的經歷很難忘， 謝謝Dr.David Harilela ， 不得不敬佩， 唔止和藹可親，連唱歌都是那麼棒。」

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豪宅再曝光

穿上「印度西施」裝束的李佳，先在巨型壁畫前進行呼籲，之後轉到一個有紅色舞台的表演廳，除掛有巨型水晶燈及旋轉樓梯外，還有16張紅色金邊高級餐椅作裝飾，後面又擺放4尊雕塑藝術品，裝修富麗堂皇，極具氣派。

其實夏大衛的豪宅並非首次曝光，在今年4月在TVB節目《成人教科書》中已曝光，夏利里拉家族是本港最富有的印度裔家族，紮根香港將近百年，家族的綠色大宅位於九龍塘窩打老道，全屋裝修的奢華程度猶如港版泰姬陵，而且他們不時在豪宅舉行正式派對和婚禮。

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猶如「皇宮」

夏利里拉家族成員超過100人，大宅設有多幅印度壁畫、洋蔥形圓頂的縷空拱門等，大屋以高牆圍著，分新舊兩翼，樓高3層，，另設一層地庫，總面積約45,000平方呎，共有90個房間(40間睡房、40間浴室)。

豪宅內還有其他飯廳，其中一個飯廳掛有超大型水晶燈及很多珍貴擺設，還有一個設有75座位的電影院，亦有祈禱室、保齡球場、健身房、桑拿房、游泳池、按摩浴池、酒吧區等，外面更設有噴泉，猶如「皇宮」一樣，地庫則可以停泊70輛汽車，難怪可以住超過100人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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