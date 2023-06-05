【MIRROR做老闆】Lokman+Alton+阿Dee投資過百萬　旺角開街坊泰菜賣菠蘿炒飯

人氣男團MIRROR成員再度踩入飲食界！這次榮升老闆的就有王智德（Alton）、隊長楊樂文（Lokman），以及ERROR成員何啟華（Dee），3人於旺角開設了泰式餐廳「泰鳩」，主打親民平靚正的泰菜，亦會試做泰國菜Omakase。開幕當日，梁祖堯、李健宏（KB）及幾十位粉絲亦有現身為三子打氣。

▲ Dee＠ERROR（左起）、Lokman及Alton＠MIRROR 3人老友鬼鬼，最近更夾份百萬投資開泰國餐廳。（圖片由餐廳提供）

Dee、Alton及Lokman透露，這次投資了7位數字開餐廳，希望半年至一年後可以開分店。

餐廳取名「泰鳩」，代表住化身九鳥的食神，以泰國美食在民間傳遞愛，最重要是食客食得開心，與三子在演藝界的目標同出一轍，希望每次工作演出都能娛樂大家，令人開心。

抵食午市套餐

以往MIRROR開餐廳都是走高貴路綫，這次偏偏相反，店家的裝潢簡約地道，感覺親民。午市套餐連飲品最便宜$58有交易，如有牛肉船河、菠蘿海鮮炒飯、海南雞飯及大頭蝦黃咖喱拌麵等，亦有春卷、香茅雞翼等小食。

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晚市則有前菜、咖喱、特色小菜等，首推有Lokman最愛的生菜鳩包（$88），除了肉碎外，還配上風乾秋葵，極具創意，更有雙重口感，值得一試。

另一道推介就有火山排骨（$188），先醃製豬脊骨，並加入香茅、南薑、芫荽及青檸葉等，以慢火燉煮1.5小時至軟腍入味，再淋上惹味酸爽的泰國辣汁，最啱配啤酒。

泰鳩

地址：旺角彌敦道558-560號譽發廣場4樓

記者︰黃依情