【兩性關係】妻當街捉姦遭狠夫開車拖行20米 群眾合力圍堵結局大快人心

內地一名人妻近日在街上巧遇丈夫與二奶在車上幽會，心急的人妻站在車旁捉住二奶不放，豈料丈夫選擇狠心地開車並且把妻子拖行20米。幸最後有群眾的協助下，得到了大快人心的結果。

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綜合內地媒體報道，事發於河北石家莊街道，當時人妻與孩子在街上見到丈夫的車子，上前查看見到丈夫與二奶正在約會出軌。人妻頓時怒不可遏，雖然站在馬路旁﹑卻不顧自身安危抓住坐在前座的二奶不放。丈夫見狀竟然踩油門開車逃走，就這樣把妻子拖行了約20多米的路程。

不過，人妻沒有退縮並且不停大聲喊叫「抓小三，抓小三」，此時引得大量的群眾幫忙圍堵車子。從群眾拍攝的影片中可見，群眾幫忙頂著車門不被關上﹑人妻則把二奶拖下車，其間她更用雙手死死地抓住二奶的頭髮不放，同時與丈夫談判。

人妻痛罵丈夫，表示車子是她買的，她還一邊上班﹑一邊在夜市擺攤位做兼職，估不到對方竟把錢用來包養二奶，而且人妻也透露給過對方很多次的機會。此時，群眾中一名男子更激動地幫口怒罵，

X死她（二奶）都不多，（丈夫）軟飯硬吃，你真不要臉，今天就讓你火（出名）！

在對話中途談到激動處，人妻抓住頭髮的雙手更是猛力地搖晃。此時丈夫希望讓二奶先站起來，但人妻狠回「不行」，還嘲問丈夫，「心痛了？」

丈夫疑似怯於群眾的壓力，當下口頭承諾把車﹑樓及兩名孩子都給配給原配。據報，丈夫事後也因為涉嫌危險駕駛而被警察帶走。

影片一出，吸引到近6萬個讚好，網民們除了感到大快人心外，也心痛那名在旁看到一切的小孩，「聽到周圍群眾都在幫原配好感動呀，有幫忙出注（主）意的，有幫忙罵小三的。」﹑「一對兒女，開車還拖著跑，太絕情了」﹑「我真的怒了！他是個人嗎！女兒在旁邊嚇到哭了，他把小三扶起來？抱著扶起來？！」﹑「出軌了一點愧疚感沒有，還這麼殘暴，這是想要原配的命啊？」

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責任編輯︰王明芳