【準備搶飛】teamLab 7月登陸香港MegaBox　6大打卡位+早鳥門票6月8日開售$198起【內附連結】

▲ teamLab 7月登陸香港MegaBox，圖為「天才跳房子」。（teamLab提供）

由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab 共創！未來園」》，即將登陸香港，將於今年7月9日至2024年1月14日於址九龍灣MegaBox舉行，創作團隊於逾萬呎空間內，精選了6個於世界廣受歡迎的作品互動夢幻藝術世界，讓大家感受科技與藝術的完美結合。

6大打卡位包括了星級推介兼且是文青打卡必到的「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」及「光球管弦樂團」；親子必玩的「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」；閨蜜不能錯過的升級版「天才跳房子」，以及隨意發揮藝術天份的「彩繪城鎮」及「彩繪城鎮立體紙模型」。

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展覽日期由今年7月9日起至2024年1月14日，門票由6月8日起於FWD MAX生活體驗平台及Trip.com開始發售。早鳥優惠成人票價$198、兒童$148、家庭套票$500起，喜歡沉浸式空間的朋友不容錯過。

富衛保險10周年呈獻「teamLab 共創！未來園」

日期︰2023年7月9日至2024年1月14日

地址︰九龍灣宏照道 38 號企業廣場 5 期 MegaBox 13 樓

購票網址︰

FWD MAX 生活體驗平台（http://fwdmax.fwd.com.hk）

Trip.com（https://hk.trip.com/travel-guide/attraction/hong-kong/teamlabfuture-park-139031132/）

記者︰黃依情