【周遊關西】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間

「覺得自己是時候『開關』探索一下世界，所以希望多點自由和時間。」疫情令人們改變生活模式甚或有所反思，今年單拖主持台慶頒獎禮的周奕瑋(Jarvis)，憑亮眼表現極速上位，正獲公司力捧為金牌司儀之際，卻轉為普通藝員合約脫離「親生仔」行列，周奕瑋接受TOPick訪問時娓娓道來這因由。

在TVB耕耘了16年的周奕瑋終於做出成績，坦言父母以他為榮，他說：「雖然我行的路未必是他們預期，但是永遠默默地支持著我。」

【上位主持】周奕瑋「降呢」普通藝員不再做親生仔 正值上位期突然「出事」？

▲ （陳慧安攝）

5年前主持個人旅遊節目《周遊東京》，Jarvis憑著親民風格脫穎而出，一直計劃拍新一輯《周遊關西》的Jarvis於4月尾出發往大阪拍攝，節目將於下周一（6月12日）播映。

事事親力親為的Jarvis會花心思「度橋」和搜集資料，他說：「我不能夠撓埋雙手，始終是自己的旅遊節目，加上觀眾喜歡收看，是代表著自己，所以會多點參與。」

▲ （陳慧安攝）

拍節目慘「食檸檬」

回想當年拍《周遊》系列，Jarvis跟工作人員向餐廳「敲門」借場拍攝，他說：「在日本拍節目是比較麻煩，起初餐廳也不允許，最終大家以誠意去打動，要親力親為去做，才令我感覺節目如一手湊大的BB。」

Jarvis也試過吃閉門羹，如時間上配合不來或食店太細，他說：「遇過某間食店只設5個座位，他們擔心節目介紹完，也未必招待到那麼多食客。」

▲ 5年前，周奕瑋主持個人旅遊節目《周遊東京》。（取自instagram）

承認再拍《周遊關西》大挑戰

另外想介紹季節限定菜式，同樣要看緣份，Jarvis說：「雖然我說『唔緊要架，你照讓我們介紹，觀眾可以待明年來吃』，但是大家立場不同。譬如菜式在2月推出，他們怕客人5、6月來時吃不到，我當然想將最好的介紹給覲眾，唯有留來自用，介紹給有需要的朋友。」

封關三年後再拍旅遊節目，對Jarvis來說是一大挑戰，他說：「這3年來開了很多新店，某些我未親身去過，會考慮應否介紹呢？又或者某些店轉換模式，疫情下變為網上營運，今次拍攝對我來說是有點難度，所以早前去日本視察過，要好好update我本『筆記簿』」

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周奕瑋獲封為「新一代日本旅遊達人」，今年3月他跟陳嘉慧主持的《請一日假去旅行：日本篇》播映後反應良好，合拍度十足獲封「周慧CP」。其後再度合體與TVB總經理曾志偉拍攝日本東北旅遊節目，Jarvis透露節目靈魂人物是志偉，他跟Erica只是「左右護法」。

說到獲公司器重，Jarvis謙稱：「我想不是吧，我跟Erica從年輕人角度說出對大城市的睇法，至於深度的介紹就交給志偉，感覺這搭配也不錯。」

想取代洪永城跟黃翠如

對於「周慧CP」深得觀眾歡迎，Jarvis大讚陳嘉慧這拍檔，他說：「因為她在日本長大，當我倆跟當地人溝通或看指示版時，聽到日文gag我們會同步笑。以往跟其他人拍攝時，當我跟當地人開心互動完一輪，要跟拍檔好好解說，是少了一個伴去同步感受。」

當年洪永城跟黃翠如這對旅遊CP大受歡迎，「周慧CP」可有望取代呢？對此Jarvis說：「未入行已看他們去旅行，也很喜歡這對CP，當年覺得他們默契很好，從前有句說話叫：『有種友情叫洪永城和黃翠如』，這件事很正！又沒有想過要取代他們，始終我跟陳嘉慧只拍過一次節目，去多10次8次才說吧。」

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媽媽曾反對入行

回帶16年前加入TVB，Jarvis起初擔任娛樂新聞台主播，當年他陪朋友面試，結果卻被選中，又另一「無心插柳」例子。

原來Jarvis沒想過入行，只因媽媽不贊成，他解釋：「當年我兼任主播和幕後工作，稱不上是藝人，但媽咪是穩陣派的人，她擔心工作環境會否複雜，收入和時間又不穩定，所以她不太贊成我入行。起初沒太多出鏡機會時，媽咪經常問『你打算做多幾年？其實都玩夠啦！』」

幸而Jarvis近年做出成續來，媽媽才感安心，他說：「兒子有否因為身處大染缸而變質呢？她會看到。」

對Jarvis而言，藝人只是工作，不會當作是一種身份：「否則會有虛榮感，由高峰跌落谷底時亦難以調適，儘管我只當它是工作，並不代表我沒熱誠，但不可以讓工作改變你為人，慶幸至今我都做到。」

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大爆爸爸窩心舉動

至於周爸爸一直很支持兒子，惟男人習慣將愛埋藏心底，Jarvis罕有分享一件窩心事：「爸爸的手機wallpaper是《娛樂頭條》logo，《娛樂頭條》是翡翠台首個播映的娛樂台節目，當時主播不多，我是其中一位，可說是一份肯定，亦以此為榮。」

Jarvis續說：「看到爸爸至今依然用著，是最元祖級的logo。」周爸爸很貼心，知道兒子收工不想談公事，盡量不煩擾他：「但他會很留意娛樂新聞，覺得可以多了解兒子的工作，某時比我睇得更多。雖然他們沒直接說很支持我，但對於男人來說，行動永遠比說話重要。」

▲ （陳慧安攝）

父母給予Jarvis很大的自由度，讓他做喜歡的事情，包括早年往日本進修：「我說可能要幾年甚至逗留更長時間才回來，當時年少氣盛，只拋下一句『我都唔知幾時返架！』，怎知一年後便返港，之後決定做旅遊節目主持，他們又很支持我。」

雙親可說是Jarvis最強後盾，他說：「所有選擇由我自己決定，他們站在背後遠處默默地支持我，某時侯會覺得我行的路未必是他們預期，但相信父母Proud of me。」

▲ 今年周奕瑋單拖主持台慶頒獎禮。（取自instagram）

被讚超班謙虛面對

名校出身的Jarvis自小獲父母栽培，尤其媽咪很著緊其成績：「小學考試我甚少拿80多分，拿91分已心裡寒一寒，她管得我好好。」最終選擇入娛樂圈，又是否遺背媽咪意願？Jarvis說：「媽媽只要求我成績好，她說有一個task在面前，你要盡力做到最好，『最緊要你開心』是她常掛在嘴邊的話。」

媽咪的教晦，對Jarvis而言是終身受用，今年單拖主持台慶頒獎禮獲大讚，Jarvis事前全沒預料過：「我沒想過憑節目博表現，或者認為有機會往上爬，可能自幼媽咪教導我要好份試卷和家課，現在回想這工作的態度，是來自媽咪由細至大的教育，好好做好眼前的task，別預料會為你帶來甚麼。」

去年跟9名司儀主持《萬千星輝頒獎典禮2021》，Jarvis當時緊張至極：「對一個主持人來說，TVB一廠是一個殿堂，我站於一廠的司儀台上，拿著咪以及寫著我名字的稿，還記得我將稿子保存起來。」

Jarvis希望定位為「知性型」司儀，曾寶儀和黃子佼是其目標：「他們幽默得來又有莊重感覺，腦筋又轉得快。」

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早前Jarvis由經理人合約轉為普通藝員，他解釋是封關3年的啟發：「『旅遊達人』這稱號對我而言感覺很重，某時候我需要去一趟長途旅行，捐窿捐罅才搵到好地方介紹給大家，其實封關前這些機會已經不多，工作接不停，我希望出走看看這世界，是的為走更長的路。」

Jarvis續指：「封關令我意識到一個喜愛旅遊的人，原來那麼容易就飛唔到，真的完全估不到。我不但喜愛旅行，更愛探索不同的事物，除了日本的吃喝玩樂，一些深度點的地方甚至人與人的故事，所以希望多點自由度和空間，令我有機會去發掘這世界，再以旅遊界別從業員身份介紹給大家，包括出書或寫專欄。」

▲ （陳慧安攝）

始終還年輕，從前的Jarvis覺得有的是時間：「起初以為封關只是一至兩年的事，怎知原來可以那麼長，我覺得自己都要『開關』去接觸和體驗更多，否則就無架啦。」

說到脫離「親生仔」行列後可擔心不被重用，Jarvis淡然說：「說真的我站在一廠主持大騷的機會，5隻手指數得晒，我依然有很多要改善的地方，只會認為被淘汰原因是不夠叻。」

記者：游艾維

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