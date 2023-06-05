【夫妻放閃】湯怡麥秋成連體嬰鴛鴦戲水晒恩愛　閃婚生女曾被外界睇死離婚收場

▲ 湯怡與麥秋成鴛鴦戲水晒恩愛。

湯怡與麥秋成於2021年結婚並誕下女兒「麥QQ」，榮升為父母後，除了工作以外時間，便要照顧女兒。近日二人撇下囡囡享受二人世界，到了泳池暢泳拍拖，難得不用湊女心情特別放鬆。

湯怡在社交平台上載兩公婆在泳池戲水的相片，甜蜜程度爆燈，不少網民被閃盲直呼：「好sweet！」

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連體嬰放閃

相片見到穿著螢光黃色比堅尼的湯怡，在「老公視角」下大擺甫士，出水芙蓉非常養眼。她還與老公麥秋成頭貼頭、身貼身在水中鴛鴦戲水，十足連體嬰一樣大放閃光彈，認真冤氣。

湯怡留言：

係嘅係嘅🙈

曬半個鐘就已經燶咗了

今個夏天慢慢玩☺️

#同陽光玩遊戲 #吸光 #☀️

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將女神湯怡私有化的麥秋成，原來佔有慾極強，為免老婆被睇蝕以手隔空為老婆遮蔽上圍，相當搞笑，不少網民留言指麥秋成很細心：「人手打格🤣」、「最尾個張，麥生很man👏👏👏good job」、「第三張好sweet」

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網民睇死遲早離婚

湯怡與麥秋成拍拖短短半年，即雙喜臨門宣布結婚兼懷孕的消息，並於2021年2月拉埋天窗，同年6月誕下女兒「麥QQ」。湯怡不時在社交平台分享一家三口家庭照，大晒幸福。

▲ 湯怡融入麥家。（Instagram圖片）

不過，這段閃婚生B的關係就引來外界質疑，不被看好。湯怡曾與網民玩「你問我答」，其中有網友指很多人斷定她跟麥秋成很快便離婚。對此，湯怡霸氣回覆：「一笑置之，我哋兩公婆嘅婚姻唔需要任何人認同，多謝關心。」

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