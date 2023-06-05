【本地遊】香港迪士尼暑假指定日子門票貴近2成　一文睇清最新票價詳情+優惠禮遇

▲ 一文睇清暑假特定日子期間，香港迪士尼樂園最新票價及優惠禮遇。

計劃暑假期間去迪士尼樂園的朋友要注意! 根據樂園官網所示，7月及8月指定日子標準門票將加價近2成，比平日貴HK$120。其後，又稍為回落到HK$699。即睇門票調整相關日期及最近優惠禮遇。

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香港迪士尼樂園官網站顯示，現時「普通日子」1日標準門票售價為HK$639。而「特定高峰日子」已劃定為6月22-24日、7月1日及7月15至8月28日，成人票價將加價至HK$759，小童票價亦加價至HK$569。

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而「特定日子」日數較多，6月9-11日、16-18日、25及30日;7月2、7-9日及14日;8月29-31日;9月1-3日。 【預訂及了解更多】

1日門票(普通日子) 1日門票(特定日子) 1日門票(特定高峰日子) 標準門票(12至64歲) HK$639 標準門票(12至64歲)HK$699 標準門票(12至64歲)HK$759 小童門票(3至11歲) HK$475 小童門票(3至11歲) HK$524 小童門票(3至11歲) HK$569 長者門票(65歲或以上) HK$100 長者門票(65歲或以上) HK$100 長者門票(65歲或以上) HK$100

即意味著，如果在「特定高峰日子」入園的話，需要注意不論輪候遊樂設施時間或餐廳等候用膳時間都會相對地更長。

如果遊玩預算較低，又不想「同人迫」的話，可以選擇在暑假尾聲「特定日子」，以HK$699 購入「特定日子門票」入場。

其他優惠禮遇

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HK$79起優先暢玩通行證 【了解更多】

以HK$79揀選1項遊樂設施並尊享快速通行1次，當中包括太空飛碟、「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」、「鐵甲奇俠飛行之旅」、米奇幻想曲、小熊維尼歷險之旅等。或以HK$99優先暢玩星戰極速穿梭、灰熊山極速礦車等。

HK$99起加購 「Duffy與好友遊玩屋」入場證 【了解更多】

▲ HK$99起加購 「Duffy與好友遊玩屋」入場證。(圖片來源: www.hongkongdisneyland.com截圖)

喜歡Duffy與好友的萌粉可以免費進入「Duffy與好友遊玩屋」。大家亦可入園後於網上免費領取「迪士尼預約等候卡」或加購「Duffy與好友遊玩屋」入場證，就可確保進入遊玩屋1次，並跟其中1位Duffy與好友見面。

HK179起入手迪士尼尊享卡 【了解更多】

可於5個指定遊樂設施選項中挑選3個遊樂設施，享受優先通行，包括: 灰熊山極速礦車、「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」、迷離大宅、「鐵甲奇俠飛行之旅」及「小小世界」。或以HK$369於8個指定遊樂設施，尊享優先通行各1次。

HK$1662起預訂酒店「食、住」歎優惠套票 【了解更多】

由即日起至2023年12月30日，可以HK$1662起選擇入住香港迪士尼樂園酒店、迪士尼探索家度假酒店或迪士尼好萊塢酒店一晚，並可在指定餐廳如翠樂庭、 雲龍軒及迪士尼好萊塢酒店享受自助早餐(2位)。「奇妙處處通」會員入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店更可享免費客房升級。

HK$2134起預訂「奇妙浪漫遊」Staycation 【了解更多】

▲ HK$2134起預訂「奇妙浪漫遊」宅度假優惠。(圖片來源: www.hongkongdisneyland.com截圖)

宅度假優惠包括標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位），另可享1日門票85折優惠。凡惠顧優惠，即免費獲贈浪漫蛋糕造型毛巾及迪士尼主題的賀咭。大家更可加購個人化的迪士尼禮物。

HK$2454起預訂酒店生日禮遇 【了解更多】

「香港居民尊享: 迪士尼酒店生日禮遇」，需於生日正日入住，套票包括一晚客房住宿、指定晚餐套餐或自助晚餐、生日賓客免費獲贈1日門票一張、85折優惠購買1日門票優惠、園內及酒店商品店購物滿港幣$300元可享9折優惠，更免費獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。

HK$2832起預訂「Duffy與好友同萌遊」Staycation 【了解更多】

套票供2位入住，包括一晚度假區酒店住宿、「Duffy快樂好萌友」房間佈置、「Duffy與好友遊玩屋」入場證、指定坐姿Duffy肩膀毛公仔、戶外小食亭及戶外小食亭雪糕條。

HK$4547起預訂「LinaBell主題客房」 【了解更多】

▲ HK$4547起預訂「LinaBell主題客房」。(圖片來源: www.hongkongdisneyland.com截圖)

套票供2位入住，包括1晚酒店住宿（連LinaBell主題窗貼及鏡貼佈置）、「LinaBell萌粉世界」主題酒店房間佈置、 LinaBell歡迎卡及「LinaBell迷你露營帳蓬工作坊」（入住當天下午3:00至下午3:40）。

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責任編緝：張懿慧