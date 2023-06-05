【騙案】一周107宗投資騙案7成源自釣魚訊息　警方拆解騙徒新手法

▲ 警方拆解網上投資騙案騙徒的新手法。（「守網者」圖片）

警方在防騙社交專頁「守望者」指出，過去一周共錄得107宗網上投資騙案，當中七成、73宗源自WhatsApp釣魚訊息。騙徒近期有新手法，部分藉詞「招聘兼職」，招人進行假投資。

騙徒假冒招聘公司專員聲稱招聘兼職，讓受害人進行簡單「刷單」任務，如追踪三個YouTube或Instagram 專頁並回傳截圖，便可透過轉數快賺取$100多元報酬，以取得受害人信任。

點擊下圖即看假投資網站：

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騙徒邀請受害人加入Telegram或WhatsApp群組，群組內有「專家」講解投資內幕消息。群組成員需要每天定時在群組內發送訊息「報到」，群組內混雜大量做媒的成員。

群組「專員」私訊受害人，邀請他在虛假投資網站開戶投資內地證券、虛擬資產等，並把本金存入騙徒指定銀行戶口。

騙徒在假網站偽造受害人獲利的交易記錄。如受害人欲套現離場，平台的「客戶服務員」會要求繳交高昂手續費、罰款等，或聲稱系統故障拖延付款，令受害人蒙受巨額損失。

警方提醒，假如市民誤信騙徒進行簡單「任務」而小賺了一、二百元，切勿沉迷下去，應儘快向WhatsApp或Telegram 舉報並封鎖這些詐騙帳號。如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」，輸入相關網址、電話號碼、社交帳號等，查看真偽。

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責任編輯：陳麗娜