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【育兒心得】爸媽一句話隨時破壞親子關係　社工教3招溝通法︰勿批判要求

育兒經 16:17 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

社工分享3招溝通法，避免破壞親子關係。

很多小朋友都喜歡長頸鹿，我曾問我2歲多的女兒︰「你喜歡長頸鹿什麼?」，她想了想回答︰「因為佢唔會咬我！」我很好奇為什麼她會知道長頸鹿不會咬人? 她說︰「因為佢好高！」原來對小孩子來說，和平、沒有傷害性及擁有更高的視野和高度是很重要的，長頸鹿是陸地上心臟最強大的動物，成年長頸鹿心臟可將血液送至距離三米遠的大腦，長頸鹿高大、看得遠、觀察力強，其他動物看牠喝水便能放心跟著喝。

今天為大家介紹的「長頸鹿」語言就是一種和平的溝通方式，也讓我們明白像長頸鹿一樣擁有更高的視野和高度的重要性。

描述事實、說出感受、提出建議

1. 學習「長頸鹿」語言的第一步是「描述事實」，最困難的是當我們表達觀察時，往往會加入自己的價值觀和經驗而形成評論。我們需要像攝影機拍攝過程，不要參雜任何判斷，盡量如實，也不加批判。

你總是不好好食飯！（批判）

當要食飯的時候，你在玩玩具。（事實）

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2. 第二步是「說出感受」，看見孩子的不好行為，家長很容易就會跌落情緒的森林，會說出很多傷害關係的說話，其實我們內心都是很著緊孩子、關心孩子，我們有時會感到很焦慮、很擔心，就是要將這些感受說給孩子聽。

食了咁耐都未食完，我覺得你很不認真！（想法）

晚上七點了，你還未食完飯，我們仍有好多事情處理，我感到好焦慮。（感受）

3. 第三步是「提出建議」，當我們提出建議時留意盡量用「正面」字眼，如果我讓你此刻千萬不要想像一隻綠色的長頸鹿，你腦中出現什麼? 就是一隻綠色的長頸鹿，因此我們給的建議需要明確具體、正面且可行的。

你唔可以再玩玩具！（要求）

你先收拾玩具，好好食完飯，因為我很看重你的健康，食完飯我們可以一起玩。

改變表達和聆聽方式

使用「長頸鹿」的溝通模式能幫助我們改變表達和聆聽的方式，不再不假思索做出慣性反應，能根據自己的觀察、感受和需要做有意識的回應。慢慢地，家長自己也能成為「長頸鹿」，望得更高更遠，帶領孩子走出情緒的森林。

聖公會聖基道兒童院現誠邀有愛心的家庭加入寄養服務的行列，讓有需要兒童得到妥善的照顧，感受家庭溫暖。招募及查詢熱線︰3583 0411

標題經TOPick編輯修改，原題為《一起學習「長頸鹿」語言》

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 寄養服務社工黃嘉歡

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