【初戀Action!】卓韻芝梁祖堯化身初戀判官　徐㴓喬李蔓瑩分享戀愛經歷

▲ 徐㴓喬（左）及李蔓瑩任《初戀Action!》嘉賓。

ViuTV全新節目《初戀Action!》於今晚（6月5日）首播，節目以初戀為主題，由卓韻芝（阿芝）和梁祖堯（阿祖）任主持。

而每集將邀請嘉賓講述初戀經歷，更以情境小劇場重新演繹不同的初戀情節，考驗每位男嘉賓如果身處少女初戀故事中的不同情景關口，會如何應對，以及分享各個處理方法背後的愛情觀與愛情經歷。

▲ 《初戀Action!》主持卓韻芝和梁祖堯。

盲選表現最好男嘉賓



《初戀Action!》的首5集，邀得徐㴓喬（Asha）及李蔓瑩（Renee）分享初戀經歷，並請來林耀聲、楊天宇（Angus）、薛晉寧（阿檸）及P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）任嘉賓，幫助女嘉賓重演初戀故事。

今晚的第1集，眾人大玩交友軟件盲選初戀對象遊戲，女嘉賓將會透過通訊軟件與男嘉賓溝通，盲選出表現最好的男嘉賓。

為增加難度，各位男士互相扮演對方身份。導致主持和女嘉賓到揭曉前仍未能搞清對方真實身份，Angus更因完美騙過在場所有人，被阿芝和阿祖二人封為「衣冠禽獸」。阿芝更笑言大家一同遭遇網騙：「呢個世界真係好多假account（帳戶）！」。

▲ 眾人透過情境小劇場重新演繹Asha與初戀對象相識的經歷。

阿芝大讚Angus表現好



其後，眾人透過情境小劇場重新演繹Asha與初戀對象相識的經歷，阿芝亦有參與拍攝，更大讚Angus的表現好。

怎料，被阿祖踢爆發現，阿芝唯獨在Angus的環節參與度十足：「喺咁多個小劇場裏面，你都係冇講嘢，淨係得呢個開頭已經有5句對白，我覺得係你對Angus有意思多啲囉！」阿芝聞言後甜笑表示認同。

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