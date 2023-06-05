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【一舞傾城】陳星妤吊威吔騷美腿　笑言：期待將來可演古裝片

娛樂 14:39 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。今晚（6月5日）《一舞傾城》劇情講到KK（陳星妤飾）收了Marco（關楚耀飾）給的500萬分手費後，花200萬投資俊駒（高鈞賢飾）拍電影兼自己做女主角，並成功憑處女作一炮而紅。

星妤獲讚有初戀feel

今晚的劇情將有陳星妤吊威吔拍戲畫面，樣子甜美的星妤吊着威吔飛來飛去，其中一個鏡頭星妤從高空降落，在上升氣流影響下，星妤晒出無敵美腿，十足仙女下凡。

TVB官方平台日前發出星妤吊威吔預告片，獲網友大讚：「好有明星氣質」、「KK女神，最靚女」、「樣子甜美楚楚可憐想保護她，係初戀呀。」

講到吊威吔，星妤受訪時透露今次並非第一次：「之前選港姐時都吊過一次，吊威吔都幾驚㗎，但又要顧住個樣，因為要做到好Enjoy咁。」問到對拍古裝有否興趣？星妤笑言：「我好有興趣呀，自己都好期待將來可以參演古裝片。」

趙碩之惹網友同情

此外，在微博關於「一舞傾城」的話題突破4億閱讀量。

而劇中，趙碩之演要獨力湊大仔仔的單親媽媽媚媚，眼見仔仔因自己的舞小姐身份慘受同學欺凌，遂以「媽咪唔係雞，媽媽係兔仔」氹番仔仔，這場戲令網友深受感動，成功勁吸逾7,700萬閱讀量。

最新影片推介：陳星妤專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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